Film Dukla 61 a seriál Most! získaly tři nominace na mezinárodním festivalu v Soulu

Nominace letošních cen Emmy opanoval s rekordem seriál Hra o trůny, HBO předčilo konkurenční Netflix

V kategorii minisérie proti sobě stojí pětidílný seriál Černobyl o havárii sovětské jaderné elektrárny, drama Útěk z vězení v Dannemoře, kriminální seriál When They See Us či thriller Ostré předměty.