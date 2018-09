Příběh bolestné ztráty a znovunalezení. V chystaném finsko-českém filmu Mona si zahraje Ester Geislerová

Ve spolupráci Finska a České republiky vzniká v nové celovečerní drama Mona. Po boku finského herce Pekky Stranga se v jedné z hlavních rolí představí Ester Geislerová. Na koprodukčním snímku se bude podílet také hudební skladatel Michal Nejtek, zvukové studio Soundsquare a postprodukční studio Kredenc. Premiéra Mony je plánovaná na rok 2019. Praha / Helsinki 20:19 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Geislerová a Pekka Strang v připravovaném filmu Mona | Zdroj: Bionaut

„Chci příběh bolestné ztráty a znovunalezení sebe sama natočit co nejvíce filmovými prostředky. Jde mi hlavně o atmosféru, aby se divák do mých postav dokázal vcítit, aby přeskočily emoce. I proto jsem si vybral Ester Geislerovou nebo českého hudebníka Michala Nejtka. Oba do této koncepce perfektně sedí,“ říká o svém posledním filmovém projektu režisér a scenárista v jedné osobě Jukka-Pekka Valkeapää.

Příběh Mony vypráví o Juhovi (Strang), který při neštěstí během prázdnin u jezera přijde před zraky malé dcery o ženu (Geislerová). Jeho život se obrátí k lepšímu až po setkání s titulní Monou v tetovacím salonu.

Na koprodukci filmu se podílí česká společnost Bionaut. „Nejen, že jsme byli okouzleni předchozími snímky autora, ale Mona je přesně ten projekt, který kombinuje tajemno, napětí, drama a zároveň jednoduchý lidský příběh, což je to, co chceme v českém filmu dělat,“ říká ke spolupráci producent Vratislav Šlajer.

Bionat stojí například za televizními seriály Dáma a král, Mamon či loňským vítězem Českého lva Svět pod hlavou.

Představitele hlavní role Pekku Stranga mohou čeští diváci znát například z loňského snímku Tom of Finland, který uvedl festival Mezipatra. Režisér Jukka-Pekka Valkeapää uvedl své předchozí snímky třeba na festivalech v Cannes nebo Benátkách. Je držitelem čtyř finských filmových cen.