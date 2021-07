Zájem zahraničních filmařů o české destinace stále roste. Pomáhají tomu i státní pobídky

Ryan Gosling, Orlando Bloom nebo Rosamund Pikeová. To jsou někteří známí herci, kteří teď nebo v nedávné době natáčeli v Praze. Česko je stále vyhledávanou destinací zahraničních filmařů. Kromě pestré krajiny a památek je láká také státní finanční podpora. Praha 16:15 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fond dostal od státu dalších 300 miliónů, aby měli tvůrci jistotu, že jim budou peníze proplaceny. Ilustrační foto | Foto: Julie Vrábelová / Sirena Film / SF Studios | Zdroj: Státní fond kinematografie

Tramvaj na gumových kolech, policejní auta létající vzduchem nebo zásahový tým u Rudolfina. I tak vypadalo natáčení akčního snímku The Gray Man s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Toho jako bývalého agenta CIA pronásleduje jeho zaměstnavatel.

Film u nás natáčí streamovací platforma Netflix a měl by být dosud nejdražším projektem s rozpočtem 200 milionů dolarů.

Dvacet procent toho, co filmaři proinvestují za české služby, by jim mohly pokrýt filmové pobídky. Ty z rozpočtu vyplácí Státní fond kinematografie, díky kterému do státní kasy přiteče mnohem více peněz ze zahraničí.

„Osm set milionů na sebe naváže pět miliard. Takže v momentě, kdy já na těch osm set milionů už nemám, jak navazovat další investice, a neudělám jim ten závazek — až dotočíš, vyplatím ti 20 procent — tak oni bez toho papíru nezačnou utrácet své peníze na území České Republiky za české věci. Pojedu to utrácet do Maďarska, kde jim ten závazek udělají,“ vysvětluje Radiožurnálu fungování pobídek ředitelka fondu Helena Bezděk Fraňková.

Proto teď fond dostal od státu dalších 300 milionů, aby měli tvůrci jistotu, že jim budou peníze proplaceny.

„Budeme se hluboce modlit, aby nám ty tři stovky vydržely. Zájem natáčet v České republice se neustále zvyšuje. Je to dané primárně seriály od Netflixu nebo Amazonu, které potřebují natáčet větší množství obsahu než kdysi dávno,“ komentuje Bezděk Fraňková.

Jak dodává, do budoucna se uvažuje také o zvýšení slevy pro zahraniční filmaře z 20 na 25 procent. Slovensko, Polsko či Maďarsko totiž nabízejí až kolem 30 procent.

„Musí ale být změněn zákon o audiovizi, což znamená, že se musí udělat novela zákona. Ta prochází dlouhým legislativním procesem. Teď už to Poslanecká sněmovna nemůže stihnout schválit. My jsme to chystali před epidemií, ale ta nám do toho trošičku hodila vidle, protože jsme museli řešit různé jiné věci. Takže 25 % se bude řešit po volbách,“ doplňuje.

Předloni 1,4 miliardy

Zájem o natáčení v Česku mají i němečtí sousedé. Podle Filipa Heringa, který těmto producentům pomáhá, je výhodou filmových pobídek to, že jsou stabilně vypláceny, nevýhodou je ale zatím nízká dvacetiprocentní sazba.

„Na to se dívají především noví zadavatelé filmů a seriálů, kteří se opravdu orientují jenom podle toho, kde je pobídka nejvyšší a kde je ekonomická situace nejvýhodnější,“ říká s tím, že nedávné navýšení rozpočtu fondu zvyšuje důvěru tvůrců v to, že jim budou peníze částečně vráceny.

„První otázka zahraničních producentů je: ‚Jak jisté je vyplacení pobídek?‘ Těch 300 milionů přispělo k tomu, že můžeme dát s klidem odpověď, že je to jisté. Nemusíte se bát. Oni vědí, že to takto funguje už jedenáct let. Tu kontinuitu se podařilo Státnímu fondu kinematografie udržet a nedošlo k tomu, že by byly pobídky zastaveny. To přispívá i v důvěryhodnost toho systému a to je jeden z rozhodujících faktorů.“

Fond investoval předloni do finanční podpory 1,4 miliardy korun. Díky filmařům ze zahraničí se ale dostalo do Česka devět miliard korun.