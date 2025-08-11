Česko posílá na Oscary poprvé dokumentární film. O zlatou sošku zabojuje Ještě nejsem, kým chci být

Česko bude v oscarové kategorii nejlepší mezinárodní film reprezentovat dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Rozhodli o tom v hlasování členové České filmové a televizní akademie. Formálně osobitý, z tisíců snímků složený portrét fotografky Libuše Jarcovjákové měl premiéru loni v únoru na Berlinale, do českých kin přišel na začátku října.

Z filmu Ještě nejsem, kým chci být

„Z archivních snímků, portrétů dávno zapomenutých nebo zcela neznámých lidí anebo lidské intimity vznikají příběhy, obraz a reflexe doby, prostor cestování v čase, pro emoce i pochopení,“ napsal v recenzi dvěma Českými lvy oceněného filmu kritik Radiožurnálu Pavel Sladký.

Tuzemskou premiéru si snímek režisérky Kláry Tasovské odbyl v Karlových Varech, ve svém programu ho uvedly ale i festivaly ve Vídni, New Yorku, Turíně nebo prestižní dokumentární přehlídka CPH:DOX v Kodani.

Českého kandidáta na Oscara v kategorii nejlepší mezinárodní film každoročně vybírá Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která stojí i za udílením cen Český lev. Letos akademici svým hlasováním rozhodovali mezi třemi celovečerními filmy předem vybranými prezídiem ČFTA.

Užší oscarový výběr, tzv. shortlist, oznámí Akademie v polovině prosince, finální podobu nominací pak 22. ledna. Ceremoniál předání Cen Akademie proběhne v noci na pondělí 16. března 2026.

Posledními tuzemskými zástupci, kteří se dostali na 15členný shortlist, byla skutečnými událostmi inspirovaná dramata VlnyŠarlatán. Naopak neúspěšně se o to v uplynulých pěti letech pokoušely opět životopisně laděné snímky Zátopek, Il Boemo a Bratři.

Česko na Oscarech

Dosud se podařilo Oscara pro nejlepší cizojazyčný film, jak se kategorie ještě před několika lety jmenovala, získat dvěma československým a jednomu českému snímku. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

Šest dalších filmů získalo nominace. Byly to Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří, má panenko téhož režiséra o dva roky později. Menzel šel podruhé do boje o Oscara roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, o pět let později svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu.

V roce 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s filmem Musíme si pomáhat, tři roky poté zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.

