Fyzický trénink a otužování. ‚Počasí nám přeje,‘ vzkazují herci filmu o tragédii Hanče a Vrbaty

Slunná a modrá obloha se náhle změní ve sněhovou vánici a krutý mráz. Přesně s tím nikdo na začátku 50kilometrového závodu nepočítal. Drama ze začátků lyžařského sportu v těchto dnech na Labské boudě natáčí například Kryštof Hádek, který hraje Bohumila Hanče, ale i další herci.

Nejvíc nominací na Oscara má Mank. Český Šarlatán se v zahraniční konkurenci neprosadil Číst článek

„Zdravíme vás z Labské boudy, kde už dva týdny natáčíme film Poslední závod. Já se jmenuji Vladimír Pokorný a ve snímku hraji Václava Vrbatu. A já jsem Marek Adamczyk a hraji Emericha Ratha, německého sportovce, který se snažil zachránit Bohumila Hanče. Zrovna se nacházíme v poslední fázi horského natáčení, počasí nás zatím přeje a covid nás ještě nesundal,“ vzkázali herci ve vysílání Radiožurnálu.

Za tragickým vývojem událostí, které vedly ke smrti Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, je mimo jiné i řada chyb na straně pořadatelů. Podle historika Jana Luštince, který se zaměřuje na Krkonoše, šlo například o nedostatečné obsazení kontrol, špatné značení tratě a vlastně i její naplánování.

I přes mrazivé teploty jeli závodníci pouze v košilích, starých kalhotách a na dřevěných lyžích | Foto: Nikolas Tušl | Zdroj: 2Media.cz

Otužovací kurz

„To opojení z lyží bylo nesmírně silné. Ti lyžci, jak si oni říkali, tenkrát věřili, že je lyže dovedou bezpečně z jakéhokoliv místa do nějaké boudy nebo do nějaké vesnice. A tady se ukázalo, že ta příroda je mnohem silnější než lyže a lyžař. Bylo také potřeba velmi bedlivě vážit, kudy povede trasa. Najednou se zjistilo, když putujete nahoře kolem pramenů Labe a na Zlaté návrší kolem Kotle, že tam je obrovský prostor, kde není žádná bouda,“ popsal historik Luštinec.

Stejně jako před více než sto lety, hlavní roli v příběhu bude hrát počasí - a to je technicky, fyzicky i časově náročné. Na začátku závodu teploty stoupaly až k osmi stupňům Celsia, proto jeli závodníci pouze v košilích a kalhotách. To se jim ale později nevyplatilo. Tomu všemu se filmaři chtějí přiblížit co nejvíc. Herci proto prošli otužovacím kurzem a náročným fyzickým tréninkem.

Koncem března se natáčení přesune na Luční boudu. Snímek Poslední závod, který režisér Tomáš Hodan připravoval přes šest let, bude mít premiéru příští rok v únoru.