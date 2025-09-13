Český film Na druhé straně léta prozkoumává tíhu dospívání a chuť před ní uniknout
Touha zmizet ze svého stávajícího života v průběhu dospívání je hlavním tématem nového českého filmu Na druhé straně léta. Počin Vojtěcha Strakatého měl premiéru na karlovarském filmovém festivalu a teď ho můžete vidět v českých kinech.
Dvě teenagerky Bětka a Alma (Lucie Fingerhutová a Nikola Kylarová) a starší sestra jedné z nich (Eliška Bašusová) tráví léto na chatě u vody. Na ostrově uprostřed přehrady narazí podobně jako dříve jiná dívka (Sofie Anna Švehlíková) na záhadnou tůni, která je dokáže přenést úplně jinam. Druhý celovečerní snímek režiséra Vojtěcha Strakatého Na druhé straně léta je drama o dospívání a dívčím přátelství spojený s mysteriózním motivem.
Vojtěch Strakatý se podobně jako v případě svého debutu After Party, uvedeného vloni v nesoutěžní sekci benátského festivalu Horizonty Extra, zajímá o dospívání, do kterého jsou přirozeně vnořená aktuálně diskutovaná společenská témata.
Komorní coming-of-age žánr, navíc nízkorozpočtový, pro něj není prostorem k úniku před dobou nebo společensko-politickými otázkami, což mu slouží ke cti.
V případě debutu After Party byla hlavní hrdinkou dívka v podání Elišky Bašusové. Její mysl i doteď poměrně bezstarostná představa budoucnosti je zatížená nečekaným zjištěním, že její otec nezodpovědně celou rodinu zadlužil. Navíc je dokonce ochoten dál prohlubovat riziko zničení dceřiny budoucnosti tím, že odmítá situaci čelit a raději organizuje další půjčky na její jméno.
‚Nejsou rebelky‘
V Na druhé straně léta vidíme dívky, které každá mají svá trápení.
V případě Bětky je to tělo a sebepřijetí, v případě Almy enormní tlak rodičů na výkon disciplínu, poslušnost a ambice. Starší Marie je patrně po rozchodu s přítelem a má problémy s příjmem potravy. Aneta, se kterou se dívky potkají na ostrově, má zase na noze ortézu, o jejímž účelu nic nevíme. Zvláštní tůň ji ale přitahovala už v době, kdy se její rodiče rozváděli a doma to bylo k nesnesení.
Strakatý a jeho tým si dávají záležet, aby potíže hrdinek sice v základních konturách naznačili, ale nijak neanalyzovali. Rozpoznáváme je jako důvody k tomu, že se dívky nacházejí právě na ospale, pro mladé příliš poklidně působící přehradě a ne někde, kde by to byl jejich „plán A“. A kvůli svým nekomfortním pocitům a touhám chtějí uniknout ze své reality. Být někde jinde a možná i někým jiným.
Dívky nejsou rebelky, které by se stavěly proti rodičům a jiným autoritám, vnější tlak zpracovávají spíše uvnitř.
Jazyková stránka Na druhé straně léta je nejenom úsporná, ale také autentická. Působí dojmem, jako kdyby mladé dívky měly dostatečnou možnost scénář interpretovat po svém tak, aby narážky anebo vulgarismy zněly generačně adekvátně, ale zároveň nepůsobily nuceně, jako ostentativní slovníček Gen Z mluvy pro starší a pokročilé.
Vizualizace úniku
Mysteriózní stránka filmu, žánrový element obsahující cestování prostorem, je originálním prvkem nad rámec dramatu o dospívání. Ale také poněkud konkrétní vizualizace potřeby úniku hlavních hrdinek.
Opakované objevování se dívek v prostoru, kde se vzájemně hledají, se nebezpečně blíží hranici, kdy by se stalo úsměvným. Způsob, jakým jsou ponory a přesuny v prostoru nasnímané, není nijak zvlášť napínavý a dobrodružný, ale ani poeticky záhadný. Vyvstává dokonce otázka, jestli je čtvrtá postava a čtvrté bloudění mezi prostory jsou ve filmu skutečně nezbytné.
Skrývané vrstvy dospívání se trochu ztrácí v únikovém labyrintu. Ten si možná můžeme dát i do souvislosti se substancemi, které nám umožňují určitý transport sebe samotného, ale zároveň mají zrádný, minimálně velmi vyčerpávající, účinky na naše tělo.
Každopádně k únikovému východu z vlastního života nemusí vést cesta zpět. Film usiluje pro své postavy na konci labyrintu o podporující a sesterský pocit, který ale vyznívá celkem konvenčně.
Strakatý jeví zájem o generační témata a také žánrové postupy, po kterých je větší poptávka – i v autorském festivalovém filmu – než dřív. Jeho připravovaný snímek by například měla být heist krimi o vykradení luxusní vily skupinou mladých lidí v existenční tísni. O schopnosti vystihovat úzkosti spojené s dospíváním u svými dvěma prvními filmy přesvědčil docela dobře, ať už drama eskaluje nebo spíše tlumí a soustředí se na pocity a atmosféru. Žánrové pole je zatím plné příslibů, ale i nástrah.