Vlastníci vs. Staříci, Most! vs. Bez vědomí. Které filmy a seriály mohou získat Českého lva?

Největší šance na zisk Českého lva pro nejlepší film roku 2019 má podle čtenářů serveru iROZHLAS.cz komedie Vlastníci. Na prozatimním druhém místě ankety se umístilo drama Nabarvené ptáče, o třetí příčku se přetahují Staříci a Tiché doteky. Kdo nakonec v jednotlivých kategoriích skutečně zvítězí Předáváním výročních filmových a televizních cen bude už podruhé provázet herec Václav Kopta. Ceremoniál budeme od 20.00 sledovat v online reportáži. PŘEHLED Praha 20:20 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Debutový snímek Jiřího Havelky Vlastníci obdržel od České filmové a televizní akademie, která ceny Český lev každoročně vyhlašuje, nejvíce nominací.

Příběh dramaticky gradující schůze bytových vlastníků zcela spoléhá na situační komedii a herecké výkony ansámblu, který tvořili třeba Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová nebo Jiří Lábus. Z celkových dvanácti nominací jich Vlastníci získali sedm právě v hereckých kategoriích.

Za favorita se ale dají považovat Staříci, tragikomedie mezi hranými filmy debutující režijní dvojice Martina Duška a Ondřeje Provazníka. Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička si v nich zahráli staré přátele, kteří se na stará kolena pokusí pomstít mnoho let starou křivdu.



Situační očistec s bábovkou. Při sledování Havelkova snímku Vlastníci mrazí i při smíchu Číst článek

Za nejlepší film uplynulého roku je vyhlásili už čeští filmoví kritici. Hlavní duo představitelů ocenil hlavní cenou Trilobit také Český filmový a televizní svaz FITES. Vítězství Staříkům přeje také filmový publicista Kamil Fila, jak prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Film s malým rozpočtem působí zdánlivě nudně, ale tím ukazuje, jak vypadá tempo starého člověka. Je to ale zároveň akční film, který ukazuje, že i staří lidé chtějí nějakou spravedlnost. Téma spravedlnosti je obecně v českém filmu opomíjené. Asi reflexe minulosti. Takže Staříci jsou film, který by si to zasloužil možná nejvíc,“ prohlásil Fila.

Jedenáct nominací má černobílé drama Nabarvené ptáče. Snímek režiséra a scenáristy Václava Marhoula reprezentoval Českou republiku v oscarovém klání, dále než do užší desítky nominací v kategorii nejlepší mezinárodní film ale neprošel. O tom, kdo bude zemi na prestižních Cenách Akademie zastupovat, rozhoduje také Česká filmová a televizní akademie.

Filmová adaptace kontroverzního románu Jerzyho Kosińského zachycuje útrapy malého chlapce židovského původu a snědé pleti během druhé světové války kdesi na venkově ve východní Evropě. Jeho představitel Petr Kotlár je nejmladším hercem nominovaným na Českého lva od roku 1997, kdy byl nominovaný a cenu také získal Andrej Chalimon za svůj výkon ve filmu Kolja.

Pětici nejlepších českých filmů doplňuje druhotina Jiřího Mádla Na střeše o společném přežívání bývalého učitele češtiny a vietnamského uprchlíka a drama Tiché doteky, v němž začne mladá studentka s tváří Elišky Křenkové pracovat jako au pair pro skandinávskou rodinu, která je součástí náboženské sekty.

ČEŠTÍ LVI NA RADIOŽURNÁLU Vítěze cen Český lev bude v zákulisí zpovídat moderátorka Lucie Výborná. Exkluzivní rozhovory s filmaři a herci najdete na v sobotu od 20.00 na youtube kanálu Radiožurnálu.

O cenu pro nejlepší dokument se utká několik titulů, které měli čeští diváci první možnost vidět na festivalu v Karlových Varech. Vedle Dálavy, společného putování otce a syna za roky neviděnou rodinou v Rusku, to byl také portrét Jiřího Suchého s podtitulem Lehce s životem se prát, který na přehlídce zvítězil v divácké anketě.

Forman vs. Forman v režii Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny se poprvé představil světu na festivalu v Cannes. I zbylé dva nominované dokumenty jsou portréty významných osobností s křestním jménem Jiří. Jeden pojednává o bývalém šéfdirigentu České filharmonie Bělohlávkovi (Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“), druhý o animátorovi Trnkovi (Jiří Trnka: Nalezený přítel).

Spíše mimo hlavní kategorie se podařilo do nominací dostat pohádce Jitky Rudolfové Hodinářův učeň nebo filmovým adaptacím populárních románů Poslední aristokratka a Skleněný pokoj. Cenu diváků už dopředu putovala komedii Ženy v běhu, která v českých kinech trhala rekordy v návštěvnosti.

Nestatutární cenu za nejlepší studentský film může získat také Dcera. Krátký loutkový snímek Darii Kashcheevy obrazil festivaly po celém světě, získal studentského Oscara a dostal se také do nominací na Ceny Akademie. Více o jeho vzniku se dozvíte v podcastu Vinohradská 12.

FILMOVÉ NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2019 Nejlepší film

Na střeše - recenze

Nabarvené ptáče - recenze

Staříci

Tiché doteky

Vlastníci - recenze Nejlepší dokumentární film

Dálava

Forman vs. Forman

Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju..."

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

Jiří Trnka: Nalezený přítel Nejlepší režie

Jiří Mádl (Na střeše) - recenze

Václav Marhoul (Nabarvené ptáče) - recenze

Martin Dušek, Ondřej Provazník (Staříci)

Michal Hogenauer (Tiché doteky)

Jiří Havelka (Vlastníci) - recenze Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Jenovéfa Boková (Karel, já a ty)

Iva Janžurová (Teroristka) - recenze

Eliška Křenková (Tiché doteky)

Dagmar Havlová (Vlastníci) - recenze

Tereza Ramba (Vlastníci) - recenze Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Alois Švehlík (Na střeše) - recenze

Petr Kotlár (Nabarvené ptáče) - recenze

Hynek Čermák (Národní třída) - recenze

Jiří Schmitzer (Staříci)

Jiří Lábus (Vlastníci) - recenze Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Anna Geislerová (Amnestie)

Jitka Čvančarová (Nabarvené ptáče) - recenze

Kateřina Janečková (Národní třída) - recenze

Klára Melíšková (Vlastníci) - recenze

Pavla Tomicová (Vlastníci) - recenze Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Duy Anh Tran (Na střeše) - recenze

Jan Cina (Národní třída) - recenze

Ladislav Mrkvička (Staříci)

Vojtěch Kotek (Vlastníci) - recenze

David Novotný (Vlastníci) - recenze Nejlepší scénář

Bohdan Karásek (Karel, já a ty)

Jiří Mádl (Na střeše) - recenze

Václav Marhoul (Nabarvené ptáče) – recenze

Martin Dušek, Ondřej Provazník (Staříci)

Jiří Havelka (Vlastníci) - recenze Nejlepší kamera

Tomáš Juríček (Amnestie)

Martin Žiaran (Na střeše) - recenze

Vladimír Smutný (Nabarvené ptáče) - recenze

Martin Štrba (Skleněný pokoj) – recenze

Lukáš Milota (Staříci) Nejlepší střih

Matej Beneš (Amnestie)

Josef Krajbich (Dálava)

Luděk Hudec (Nabarvené ptáče) - recenze

Jana Vlčková (Staříci)

Otakar Šenovský (Vlastníci) - recenze Nejlepší zvuk

Viktor Krivosudský (Amnestie)

Pavel Rejholec (Nabarvené ptáče) - recenze

Pavel Rejholec, Viktor Ekrt (Skleněný pokoj) - recenze

Václav Flegl (Staříci)

Richard Müller (Tiché doteky) Nejlepší hudba

Matúš Široký, Jozef Lupták (Amnestie)

Ivan Acher, Michal Novinski (Hodinářův učeň) - recenze

René Rypar (Na střeše) - recenze

Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Rupert Vokmann (Skleněný pokoj) - recenze

Matouš Hejl a Miroslav Srnka (Staříci) Nejlepší filmová scénografie

Tomáš Berka, Václav Vohlídal, Karol Filo (Amnestie)

Martin Kurel (Hodinářův učeň) - recenze

Jan Vlasák (Nabarvené ptáče) - recenze

Martin Kurel (Poslední aristokratka) - recenze

Milan Býček (Skleněný pokoj) - recenze Nejlepší kostýmy

Marek Cpin (Hodinářův učeň) - recenze

Helena Rovná (Nabarvené ptáče) - recenze

Katarína Hollá (Poslední aristokratka) - recenze

Katarína Štrbová Bieliková (Skleněný pokoj) - recenze

Andrea Králová (Vlastníci) - recenze Nejlepší masky

Andrea Štrbová (Amnestie)

Helena Steidlová (Hodinářův učeň) - recenze

Ivo Strangmüller (Nabarvené ptáče) - recenze

Pavla Frýdová, Tereza Prachařová, Leendert van Nimmwegen (Skleněný pokoj) - recenze

Eva Schwarzová (Staříci) Cena Magnesia za nejlepší studentský film (nestatutární cena)

Anežka (r. Adam Šoltés)

Dcera (r. Daria Kashcheeva)

Dezertér (r. Sasha Stelchenko)

Hra (r. Lun Sevnik)

SH_T HAPPENS (r. Dávid Štumpf, Michaela Mihályi)

Televizní kategorie

Televizní projekty se o České lvy ucházejí ve dvou kategoriích: nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál.

Mezi televizními filmy zabodovala u akademiků Klec, drama o hře kočky s myší s Jiřinou Bohdalovou a Kryštofem Hádkem, a Nonstop lahůdky, druhá epizoda z cyklu Jak si nepodělat život, která vypráví o společném nočním dobrodružství Elišky Křenkové a Miroslava Krobota.

Šanci na zisk Lva má také takřka hororová minisérie Vodník, v níž Klára Melíšková alias komisařka Výrová řeší dávnou násilnou smrt kojence. Kameraman Martin Kouba za ni dostal cenu Asociace českých kameramanů.

Seriál lámající rekordy. Poslední díl seriálu Most! sledovalo více než 1,5 milionu diváků Číst článek

O cenu pro nejlepší seriál bude bojovat divácký hit Most!, (ne)reálný pohled do fungování oblíbené pražské scény Zkáza Dejvického divadla a špionská série Bez vědomí, která si svou premiéru odbyla nejdříve na festivalu v Karlových Varech a poté i v kanadském Torontu.

„Vysoká laťka letos,“ komentoval na twitteru nominace v televizních kategoriích Jan Hřebejk, režisér Nonstop lahůdek. Sám je prý zvědav, zda Českého lva pro nejlepší seriál získat Most! nebo Bez vědomí.

„Most je větší společenský fenomén i originálnější počin. A Bez vědomí jsem sledoval bez dechu, obdivoval práci kolegů, která má světové parametry. Ale třeba vyhraje Zkáza Dejvického divadla. Je to letos kategorie, kde není špatný kousek. A to je televizní seriál obtížná disciplína.“

Zatímco kinofilmy jsou do klání o České lvy zařazeny automaticky při splnění podmínek, které ukládá statut výročních cen, do televizních kategorií přihlašují své projekty vysílatelé. Letos jich Česká televize, FTV Prima, HBO Europe a TV Nova přihlásila celkem 14.

TELEVIZNÍ NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2019 Nejlepší film nebo minisérie

Klec

Nonstop lahůdky

Vodník Nejlepší seriál

Most!

Bez vědomí - recenze

Zkáza Dejvického divadla

O cenách Český lev každoročně rozhoduje hlasování členů České filmové a televizní akademie. Ta má v současnosti 312 členů. V letošním ročníku rozhodovalo o nominacích 155 z nich.

Lvi se předávají od roku 1993. Nejvíce, celkem dvanáct, si jich odneslo v roce 2016 drama Julia Ševčíka Masaryk. Jen o jednu sošku méně získal tři roky předtím Hořící keř režisérky Agnieszky Holland. Historicky nejúspěšnější herečkou je Anna Geislerová s pěti Českými lvy. Mezi muži vede Ivan Trojan se šesti cenami.