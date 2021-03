Šarlatán, Havel nebo Krajina ve stínu. Které filmy mají letos šanci na Českého lva?

Potvrdí Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) svou podporu Šarlatánovi? Nebo snad Krajina ve stínu obhájí své nedávné vítězství v anketě českých kritiků? Odpovědi na tyto otázky budeme znát už v sobotu večer, kdy se v pražském Rudolfinu za zpřísněných hygienických podmínek a v omezené účasti předají výroční ceny Český lev. Ceremoniál, kterým bude už potřetí provázet Václav Kopta, bude server iROZHLAS.cz sledovat v online reportáži. PŘEHLED Praha 7:23 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pětice snímků, která se uchází o Českého lva pro nejlepší film roku 2020, je poměrně různorodá. Jeden je kronikou malé vesnice v pohraničí, přes kterou se přelévají dějiny, další dva můžeme označit za životopisná dramata. Čtvrtý pokrývá žánry společenské satiry i politického thrilleru, pátý zase připomíná něco mezi počítačovou hrou a pohádkou o slepičce a kohoutkovi.

Za favorita večera se dá s patnácti nominacemi považovat Krajina ve stínu, ačkoli Havel se Šarlatánem každý získaly dohromady jen o jednu méně.

„Přináší velmi neotřelý pohled do třinácté komnaty české historie. Věci, které se staly těsně po druhé světové válce,“ představuje Krajinu ve stínu producent Jindřich Motýl. „Je to téma, o kterém se nemluví a my jsme si mysleli, že by se o něm mluvit mělo. Proto jsme se do toho pustili,“ dodává Martin Růžička.

Příběh malé vesnické genocidy, jak mu přezdívá scenárista Ivan Arsenjev, v únoru vyhlásili kritici filmem roku.

„Václav Havel je pro spoustu lidí, včetně nás, inspirativní postavou. Je dobré, že nemusíte někomu sáhodlouze vysvětlovat, o čem ten film bude nebo proč je dobré ho vůbec točit. Vytvářelo to kolem filmu takový náboj. Všichni se semkli kolem pocitu, že děláme dobrou věc,“ tvrdí Slávek Horák, režisér Havla.

Snímek Šarlatán je v užších nominacích na Oscara pro nejlepší mezinárodní film Číst článek

Druhým životopisným titulem ve výběru je Šarlatán režisérky Agnieszky Holland. „O Janu Mikoláškovi jsem nikdy předtím neslyšela. Oslovila mě komplikovanost jeho osudu a jeho charakteru,“ uvedla polská filmařka.

Právě Šarlatána zvolila ČFTA jako zástupce České republiky na nadcházejících Oscarech. Americká akademie v únoru oznámila, že se probojoval mezi patnáct nejlepších mezinárodních snímků. Na svém kontě už má mimo jiné i ocenění od Asociace českých kameramanů, a to za práci Martina Štrby.

Scenáristu a režiséra Petra Zelenku údajně při přípravách Modeláře zaujal motiv atentátu na politika. „Původně měl zahynout nějaký český (politik), pak jsem ale zvolil, že má zemřít někdo, kdo je symbolem zla, což už nás lidé nejsou. Takže jsem zvolil Dicka Cheneyho, protože to je skutečně pan Špatný,“ říká.

Hlavní pětku nominovaných uzavírají Žáby bez jazyka, svým způsobem spíše festivalová libůstka, která nejspíš diváky překvapí tím, v jakém stylu a s jakou dávkou absurdity uchopuje své hlavní téma.

„Pro mě je to film o nezdravých vztazích, o vzorcích chování nebo hrách, které jsou nebezpečné a vedou k domácímu násilí. Zajímalo mě, proč vůbec vzniká a kudy k němu vede cesta,“ vypráví filmařka Mira Fornay.

Zajímavostí z hereckých kategorií je, že se letos uchází o dalšího Lva do sbírky jeho historicky nejúspěšnější držitelé: Aňa Geislerová (Havel) bojuje o svého šestého, a Ivan Trojan (Šarlatán) dokonce o sedmého.

Nové kategorie

V kategoriích pro animovaný a krátký film, které jsou letos vyhlašovány vůbec poprvé, proti sobě stojí trojice nominovaných. Mezi kraťasy se prosadili především tvůrci z nastupující generace filmařských studentů.

Infantilnost a barvy kontrastují s příběhem, říkají tvůrci animáku SH_T HAPPENS, který míří na Oscary Číst článek

Pro režiséra Adama Martince je Anatomie českého odpoledne portrétem češství. Její děj se točí kolem utopení dvojice chlapců. Skutečná událost, která se odehrála v roce 2018 na jezeře Lhota, ale byla pro film údajně jenom výchozím bodem. „Hulvátství se dneska stává normou. To byl asi ten impulz. A že slušnost už není platidlem,“ řekl Martinec České televizi.

Hranice představuje situaci, kdy celníci objeví na hranici skupinu uprchlíků. Pro jejich představitele Damián Vondrášek hledal někoho, kdo má vlastní uprchlickou zkušenost. Nakonec našel Raeda Farhata z Libanonu. „Získalo to tím jistou autenticitu,“ popsal filmař.

„Pripyat Piano je o místě, kde se stala tragédie, a o lidech, kteří se na toto místo vracejí,“ představuje svůj kraťas režisérka Eliška Cílková. „Vyprávěli mi o své potřebě skládat písně a básně, které jim pomáhaly k tomu, aby se vyrovnali s černobylskou tragédií.“

Animovanou tvorbu uplynulého roku zastupuje kraťas Jsme si o smrt blíž a celovečerní snímky Barevný sen a Mlsné medvědí příběhy, které mohli diváci tento rok vídat na obrazovkách České televize ve stejnojmenném večerníčku.

FILMOVÉ NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2020 Nejlepší film

Havel

Krajina ve stínu

Modelář

Šarlatán

Žáby bez jazyka Nejlepší dokumentární film

Alchymická pec

Kdo jinému jámu – Rudolf Slánský

Můj otec Antonín Kratochvíl

Postiženi muzikou

V síti Nejlepší režie

Slávek Horák (Havel)

Bohdan Sláma (Krajina ve stínu)

Petr Zelenka (Modelář)

Agnieszka Holland (Šarlatán)

Mira Fornay (Žáby bez jazyka) Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Jana Plodková (Bábovky)

Anna Geislerová (Havel)

Jenovéfa Boková (Herec)

Magdaléna Borová (Krajina ve stínu)

Tereza Těžká (V síti) Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Viktor Dvořák (Havel)

Jan Cina (Herec)

Csongor Kassai (Krajina ve stínu)

Kryštof Hádek (Modelář)

Ivan Trojan (Šarlatán) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Barbora Seidlová (Havel)

Elizaveta Maximová (Herec)

Barbora Poláková (Krajina ve stínu)

Petra Špalková (Krajina ve stínu)

Jaroslava Pokorná (Šarlatán) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Martin Hofmann (Havel)

Stanislav Majer (Krajina ve stínu)

Jiří Mádl (Modelář)

Juraj Loj (Šarlatán)

Josef Trojan (Šarlatán) Nejlepší scénář

Slávek Horák, Rudolf Suchánek (Havel)

Petr Bok, Pavel Gotthard (Herec)

Ivan Arsenjev (Krajina ve stínu)

Petr Zelenka (Modelář)

Marek Epstein (Šarlatán) Nejlepší kamera

Jan Šťastný (Havel)

Martin Žiaran (Herec)

Diviš Marek (Krajina ve stínu)

Alexander Šurkala (Modelář)

Martin Štrba (Šarlatán) Nejlepší animovaný film

Barevný sen

Jsme si o smrt blíž

Mlsné medvědí příběhy Nejlepší krátký film

Anatomie českého odpoledne

Hranice

Pripyat Piano Cena Magnesia za nejlepší studentský film (nestatutární cena)

Anatomie českého odpoledne (rež. Adam Martinec)

Hranice (rež. Damián Vondrášek)

Jsme si o smrt blíž (rež. Bára Anna Stejskalová)

Musí to být bolestivý (rež. David Semler)

Pripyat Piano (rež. Eliška Cílková) Kompletní přehled nominací najdete na stránkách České filmové a televizní akademie.

Sedm nominací pro Herce

V letošním 28. ročníku cen se kategorie, jako je nejlepší herecký výkon v hlavní a vedlejší roli, zvuk, střih, kamera či hudba, otevřely také televizním projektům. Prosadila se díky tomu například třídílná minisérie Herec, která dosáhla na sedm nominací.

Čeští akademici na příběhu mladíka se špatným kádrovým profilem a velkými kariérními ambicemi vyzdvihli herecké výkony Jana Ciny, Jenovéfy Bokové a Elizavety Maximové. Seriál má také šanci uspět v kategoriích nejlepší scénář, kamera a střih.

„Scénář mě hrozně oslovil tím, jak byl osobní. Jak vyprávěl příběh někoho, kdo jsem klidně mohl být já. Nevím, jak bych žil. Nevím, jak bych se choval, co bych si vybral. Rozumím tomu, co dělal, ale nemůžu s tím souhlasit,“ přiznal režisér Peter Bebjak.

Martin Finger, Jan Cina a Pavel Batěk v minisérii Herec | Zdroj: Česká televize

Nominace na nejlepší televizní film nebo minisérii doplňují dramata Veterán v režii Jana Hřebejka a Stockholmský syndrom Dana Svátka.

Mezi televizními seriály se utkají kriminálky Místo zločinu Ostrava a Specialisté se Zrádci. O nich si prý tvůrci původně také mysleli, že budou kriminálkou, nakonec z nich ale vzešlo „rodinné drama o ztrátě iluzí“.

TELEVIZNÍ NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2020 Nejlepší film nebo minisérie

Místo zločinu Ostrava

Specialisté

Zrádci Nejlepší seriál

Herec

Stockholmský syndrom

Veterán

Ceny Český lev se předávají od roku 1993. Rozhoduje o nich hlasování členů České filmové a televizní akademie, která má v současnosti 325 členů.

O nominacích ve 28. ročníku ankety hlasovalo 190 akademiků. Vybírali z celkem 21 hraných celovečerních filmů, sedmi animovaných a 18 krátkých filmů, 14 dokumentárních filmů a 10 televizních projektů.

Nejvíce křišťálových sošek, celkem dvanáct, si odneslo v roce 2016 drama Julia Ševčíka Masaryk. Jen o jednu sošku méně získal tři roky předtím Hořící keř režisérky Agnieszky Holland. Loni připadlo osm Českých lvů černobílému dramatu Václava Marhoula Nabarvené ptáče.