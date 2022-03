Zátopkův finiš, okupace divadelního baru i chyby z lásky. Které filmy mají šanci na Českého lva?

Potvrdí Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) svou přízeň životopisnému Zátopkovi, nebo dá přednost Okupaci, v přehršli pandemických premiér zapadlému favoritovi filmových kritiků? To zjistíme už v sobotu večer během předávání výročních cen Český lev. Letos jimi vůbec poprvé provede herec a režisér Jiří Havelka. Server iROZHLAS.cz bude ceremoniál sledovat v online reportáži. PŘEHLED Kino / Doma 12:40 4. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do divadelního baru nakráčí opilý sovětský voják – a není to začátek špatného vtipu, ale zápletka debutového snímku Michala Nohejla, který česká kritika minulý měsíc vyhlásila nejlepším filmem uplynulého roku.

Stylizovaná tragikomedie Okupace si pohrává s oblékáním a svlékáním role hrdiny. A jak tvrdí filmový publicista Pavel Sladký, je to dílo, které si od své premiéry stačilo projít třemi různými životy. Nejdříve se na něj víceméně zapomnělo během letního přetlaku kinopremiér, pak na jeho kvality upozornili už zmínění kritici a nyní během války na Ukrajině opět dostává na aktuálnosti. Do slavnostního večera Českých lvů vstupuje se 13 nominacemi.

Chytrá finta s pohledem zvenčí, ale snímek nedrží vcelku. Filmový Zátopek skládá historky o legendě Číst článek

Stejné šance má i Zátopek, životopisný portrét legendárního běžce Emila Zátopka s Václavem Neužilem v titulní roli. Film Davida Ondříčka má jednu zřejmou výhodu: akademici už mu jednou vyjádřili svou podporu, když ho loni vyslali jako českého zástupce na Oscary.

„Chtěl jsem ukázat příběh Zátopka takový, jaký byl. To byl můj základní požadavek, když jsem na filmu začal pracovat – a tomu jsem se nikdy nezpronevěřil,“ prohlásil Ondříček v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Světová premiéra Zátopka zahájila loňský ročník festivalu v Karlových Varech. Snímek se pak těšil i hojné návštěvnosti v kinech. Podle údajů Unie filmových distributorů ho zhlédlo na 400 tisíc diváků.

Jedenáct nominací získal Muž se zaječíma ušima, imaginativní slovenské rozjímání o tvorbě a stáří s výraznými hereckými výkony Miroslava Krobota a Oldřicha Kaisera, o dvě méně pak Atlas ptáků, sociální drama se sborem vševidoucího ptactva, v němž se skrývá varovný příběh o nástrahách online seznamování.

Pětici nominací v hlavní kategorii uzavírají Chyby. Vztahová tragikomedie Jana Prušinovského vypráví o lásce, životě na maloměstě a tajemstvích, která obě věci dokážou pořádně zkomplikovat.

Ačkoli se v konkurenci hraných filmů mimo své kategorie neprosadila, neznamená to, že by loňská dokumentární a animovaná tvorba nebyla výrazná.

SPECIÁL RADIOŽURNÁLU Více o favoritech letošního klání Českých lvů si můžete poslechnout v seriálu Radiožurnálu.

Rodinný snímek Myši patří do nebe o mezidruhovém zvířecím přátelství na onom světě se prosadil až do nominací Evropských filmových cen. O Zlatý glóbus zase usilovalo Moje slunce Mad, příběh o Češce, která se kvůli lásce přestěhuje do Afghánistánu. Krátkometrážní Rudé boty učarovaly nejednomu zahraničnímu festivalu se svou hororově laděnou lidovou pověstí o botách, co nechtějí přestat tančit.

V dokumentární kategorii se na Lvech sešel portrét horníka, který se přeučuje na IT technika (Nová šichta, vítěz festivalu Ji.hlava), filmová zpověď novináře Tomáše Etzlera z Číny (Nebe) a trojice premiér z karlovarské přehlídky.

„Svým příběhem zastupuje mnoho dalších, kteří přišli o iluze. Často i bez vlastního přičinění byli nakonec zrazeni systémem, kterému věřili, a tak dnes s hořkostí sledují současné politické divadlo,“ říká o (anti)hrdinovi svého sportovního dramatu Láska pod kapotou slovenský režisér Miro Remo.

Jednotka intenzivního života otvírá téma paliativní péče a jejích tuzemských zakladatelů. „Velmi silně jsem si uvědomovala, že smrt, stejně tak jako porod, jsou nedílnou součástí lidského života a odchod by měl proběhnout důstojně. Proto by měly být vytvořeny dobré podmínky,“ věří dokumentaristka Adéla Komrzý.

Ve Snech o toulavých kočkách nechává David Sís svého bratra, původem českého výtvarníka Petra Síse, vstoupit do vlastních obrazů. „Byl to můj životní sen,“ poznamenal Petr Sís ve společném rozhovoru pro Radiožurnál.

NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2021 (FILM) Nejlepší film

Atlas ptáků

Chyby

Muž se zaječíma ušima

Okupace

Zátopek Nejlepší dokumentární film

Jednotka intenzivního života

Láska pod kapotou

Nebe

Nová šichta

Sny o toulavých kočkách Nejlepší režie

Olmo Omerzu (Atlas ptáků)

Jan Prušinovský (Chyby)

Martin Šulík (Muž se zaječíma ušima)

Michal Nohejl (Okupace)

David Ondříček (Zátopek) Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Alena Mihulová (Atlas ptáků)

Anna Kameníková (Božena)

Pavla Gajdošíková (Chyby)

Eliška Křenková (Marťanské lodě)

Martha Issová (Zátopek) Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Miroslav Donutil (Atlas ptáků)

Jan Jankovský (Chyby)

Miroslav Krobot (Muže se zaječíma ušima)

Martin Pechlát (Okupace)

Václav Neužil (Zátopek) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Eliška Křenková (Atlas ptáků)

Eva Hacurová (Chyby)

Denisa Barešová (Kukačky)

Zuzana Mauréry (Muž se zaječíma ušima)

Antonie Formanová (Okupace) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Martin Pechlát (Atlas ptáků)

Oldřich Kaiser (Muž se zaječíma ušima)

Otakar Brousek (Okupace)

Hynek Čermák (Případ Roubal)

Robert Mikluš (Zátopek) Nejlepší scénář

Roman Vojkůvka (Chyby)

Ivan Arsenjev (Moje slunce Mad)

Marek Lesčák, Martin Šulík (Muž se zaječíma ušima)

Marek Šindelka, Vojtěch Mašek (Okupace)

David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow (Zátopek) Nejlepší kamera

Lukáš Milota (Atlas ptáků)

Jakub Halousek (Lidi krve)

Martin Štrba (Muž se zaječíma ušima)

Jan Baset Střítežský (Okupace)

Štěpán Kučera (Zátopek) Nejlepší animovaný film

Moje slunce Mad

Myši patří do nebe

Rudé boty Nejlepší krátký film

Milý tati

Poslední den patriarchátu

Příběh hrůzostrašné Eliz Kompletní přehled nominací najdete na stránkách ČFTA.

Roubal, Božena a Velká Praha

Česká akademie letos vybírala také z 16 televizních děl, k nimž druhým rokem patřily i tituly distribuované online. Toho příkladem je i Případ Roubal, třídílná kriminální série věnovaná jedné z nejvýraznějších postav české zločinecké historie, která odstartovala novou éru původní tvorby na streamovací platformě Voyo.

Čtyři nominace si rozdaly projekty České televize: životopisná série Božena o životě české spisovatelky Němcové, seriálové případy školského ombudsmana Ochránce, historická kriminálka Zločiny Velké Prahy i drama o záměně dětí v porodnici s názvem Kukačky.

Šestici nominovaných v kategoriích nejlepší seriál a nejlepší televizní film nebo minisérie doplňuje Amerikánka, filmová verze divadelního představení lomeno performance o osudech dívky z dětského domova.

NOMINACE NA CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2021 (TV) Nejlepší film nebo minisérie

Amerikánka

Božena

Případ Roubal Nejlepší seriál

Kukačky

Ochránce

Zločiny Velké Prahy

Nejprestižnější tuzemské filmové ocenění se uděluje od roku 1993. O nominacích a následných vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje hlasování členů České filmové a televizní akademie (ČFTA).

Nominačního procesu se letos zúčastnilo 184 z nich. Vybírali přitom z 84 hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů i televizních projektů.