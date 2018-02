25 LET ČESKÉHO LVA: 'Konec hlášení v ruském jazyce.' Oscarového Kolju přijali lépe diváci než kritici

Pětiletý chlapec se smutnýma hnědýma očima držící se za ruku muže s prošedivělými vousy, který od života už moc neočekává. Takový je asi nejvýraznější obrázek z filmu Jana Svěráka Kolja. Premiéru měl v roce 1996. Česká filmová a televizní akademie tehdy rozhodla, že je absolutním vítězem soutěže Český lev a je to jaké jediný porevoluční český hraný titul, který dostal Oscara jako nejlepší zahraniční snímek. Seriál Praha 18:55 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„I když měl za sebou Jan Svěrák už road-movie Jízda nebo film Akumulátor, Kolja ho mezinárodně proslavil,“ říká publicistka Jindřiška Bláhová s tím, že Kolja je jeho prvním filmem, kde fungoval i jako producent a který vystavěl jako takzvaný filmový produkt. „Ve smyslu promyšlenosti. Ve smyslu, že takhle má vypadat inteligentní mainstream se vší dojímavostí,“ vysvětluje pro Radiožurnál Bláhová.

Zdeněk Svěrák se coby hráč na violoncello František Louka musí postarat o pětiletého chlapce ze Sovětského svazu, kterého matka nechala v socialistickém Československu pár měsíců před pádem totality.

25 LET ČESKÉHO LVA: Neřeš, nepřepínej. Prvním ročníkům ankety vévodily snímky plné kultovních hlášek Číst článek

Kolju v době své premiéry lépe přijalii diváci v kinech než tehdejší kritika. V roce 1996 na něj přišlo až 900 tisíc diváků.

„Zažil jsem, když Jan Svěrák přijel na Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, kde ten film uváděli. Asi věděl, co čeho jde. Tam byli rozhněvaní mladí muži a ženy, kteří tam sjížděli čtyřhodinové íránské filmy. Kolja jim samozřejmě nemohl padnout do noty. To je prostě film, ke kterému se musí trochu dozrát,“ vzpomíná recenzent Vojtěch Rynda.

A s názorem, že k oscarovému Koljovi musí divák tak trochu dozrát, souhlasí i historik filmu Tomáš Bartošek. „Patřil jsem spíš k lidem, kteří se na film dívali skepticky. Musím se přiznat, že čím dál tím víc vidím v Koljovi kladné stránky, zatímco předtím jsem viděl spíše ty záporné,“ tvrdí Bartošek.

Od té doby Jan Svěrák natočil pět celovečerních snímků. Jeho zatím poslední titul – Po strništi bos – je na křišťálovou sošku lva nominován celkem 13krát z 15 možných kategorií. Jak dopadne, se dozvíme 10. března, kdy se v pražském Rudolfinu ceny České filmové a televizní akademie vyhlašují.