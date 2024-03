Matka v domě, ženy z plastu a Mašíni na cestě na Západ. Které filmy mají šanci na Českého lva?

Potvrdí Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) přízeň na patnáct cen nominovanému dramatu o útěku bratrů Mašínů do Západního Berlína, nebo ho trumfne favorit českých kritiků, hororově laděná komedie Přišla v noci? To vše ukáže sobotní ceremoniál udílení 31. Českých lvů. Po deseti letech jím znovu provede moderátor Marek Eben. PŘEHLED Kino 12:40 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímků (zleva) Přišla v noci, Bratři a Electra | Foto: Artcam Films / CinemArt / MAUR film | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Jako Češi máme tendenci to relativizovat: Museli tohle dělat? Nešlo to jinak? A co ty ženský v rodině, vždyť kvůli těm klukům trpěly? Ale Mašíni nejsou příčina, oni jsou důsledek,“ komentoval režisér Tomáš Mašín diskuze, které se vyrojily kolem uvedení jeho reálnými osudy inspirovaného snímku Bratři.

Filmové zpracování příběhu, jak se odbojová skupina kolem bratrů Ctirada a Josefa Mašínových (mimochodem režisérových vzdálených příbuzných) probila na Západ, se stalo neúspěšným českým kandidátem pro oscarové klání. S patnácti nominacemi, z toho pěti pouze v hereckých kategoriích, má ale velkou šanci ovládnout letošní České lvy.

Těšit se Tomáš Mašín může také ze sedmi nominací svého druhého loňského filmu Němá tajemství. Psychologický thriller podle scénáře Alice Nellis vypráví o trojici žen, jejichž životy spojí vážný úraz manžela jedné z nich.

Milníkem jedenatřicetileté historie cen se stala nominace Anny Smoroňové jako vůbec první kameramanky. „Je úplně nepodstatné, jestli jsem to já nebo kdokoli jiný. Ale je opravdu načase si v roce 2024 uvědomit, že jsou tady i ženy, které tvoří, točí a jsou součástí filmu,“ zdůraznila Smoroňová v podcastu Vlna na Radiu Wave.

Dvanáct lvích nominací posbírala kostýmní detektivka Matěje Chlupáčka Úsvit. Ta do roku 1937 zasazené vyprávění staví na otázce, jak moderně smýšlející lidé skutečně žijí v samozvaném městě pokroku a společenského blahobytu.

„Zajímalo mě, co se stane, když jedinec, který vůbec nezapadá do společnosti, začne systém ovlivňovat. I proto jsme si pro kontext vybrali baťovské město Svit. Přinést do tohoto světa intersex postavu bylo nesmírně zajímavé a v podstatě to pojmenovalo i onu jinakost, kterou v sobě nese (ústřední postava) lékařka Helena,“ popsal Chlupáček v rozhovoru pro Vltavu.

Pětici nominovaných snímků v hlavní kategorii uzavírá rodinné drama Tancuj Matyldo, kde do vztahu syna a matky Karla Rodena a Reginy Rázlové vstoupí Alzheimerova choroba, a hororová komedie Přišla v noci, velký vítěz únorových Cen české filmové kritiky.

„Postavu Valerie nadiktoval do velké míry žánr, který jsme si zvolili, tedy žánr home invasion hororu, což je subžánr hororu, který pracuje s motivem průniku vetřelce do osobního prostoru,“ vysvětlil zrod děsivé filmové matky, která se nečekaně nastěhuje ke svému dospělému synovi a jeho přítelkyni, spoluautor filmu Jan Vejnar.

„Potřebovali jsme nějakou figuru, která patřičně rozčísne domácí pohodu. Navíc nám přišlo docela zábavné nakombinovat to se žánrem rodinného dramatu, se kterým obvykle oba pracujeme.“

Zejména v technických kategoriích může bodovat sci-fi Bod obnovy. Jako kulisy příběhu z blízké budoucnosti, ve které si mohou lidé pro případ náhlé smrti nechat zálohovat své vědomí, posloužila brutalistní architektura a kombinace ulic Prahy a Varšavy.

Z televizních projektů se nejvíce – celkem v šesti kategoriích – prosadil do normalizace zasazený seriál České televize Volha. „Vybrali jsme si nějaké mraveniště, konkrétně autoprovoz Československé televize. A na tom ukazujeme nešvary, respektive hnus té doby, ve které jsme museli žít,“ uvedl na Vltavě režisér Jan Pachl.

Trochu pozapomenutě pak působí na zahraničních festivalech vyzdvihované animované snímky Tonda, Slávka a kouzelné světlo, celovečerní debut Filipa Pošivače o úzkostlivém chlapci v domě přízraků, a kraťas Electra, kterým animátorka Daria Kashcheeva navázala na svůj studentským Oscarem oceněný debut Dcera. Vedle plastových panenek tentokrát rozpohybovala i živé herce.

Prestižní česká filmová cena se uděluje od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování členů České filmové a televizní akademie (ČFTA), založené o dva roky později. ČFTA také nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd (tzv. Oscary). V současné době má 380 členů.

O letošních nominacích rozhodlo 195 filmových profesionálů, kteří hodnotili 33 celovečerních hraných filmů, 15 (předvybraných) dokumentárních, osm animovaných a také deset (odbornou komisí zvolených) krátkých filmů. Vybírali také mezi šesti televizními filmy nebo minisériemi a 14 seriály, které byly uvedeny na televizních obrazovkách nebo na internetu.

Poslechněte si také seriál Radiožurnálu, který vás nechá například nahlédnout pod ruce filmových maskérů a maskérek.