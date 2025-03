ŽIVĚ: Speciál z předávání filmových cen Český lev. Potvrdí Vlny pozici favorita?

V pražském Rudolfinu probíhá ceremoniál 32. výročních filmových a televizních cen Český lev. Pohled do jeho zákulisí a rozhovory s oceněnými herci a tvůrci nabídne speciální živé vysílání Radiožurnálu od 20.50. Provedou jím moderátor Vladimír Kroc a filmový kritik Pavel Sladký. Praha 20:00 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soška Českého lva | Foto: Petr Hájská | Zdroj: ČFTA / Český lev

Aktualizovaný přehled oceněných najdete na konci zprávy.

S celkem 14 nominacemi, včetně té na nejlepší film loňského roku, vstoupilo do slavnostního večera dobové drama Jiřího Mádla Vlny. Příběh vysílání Československého rozhlasu a jeho redaktorů během dramatických let 1967 a 68 se dostal i do užšího oscarového výběru v kategorii zahraničních filmů.

Se 13 nominacemi následoval snímek režiséra Viktora Tauše Amerikánka inspirovaný skutečným příběhem dívky, která v době normalizace prošla ústavní péčí.

Deset nominací měla filmová tragikomedie Mord o vesnické zabijačce a také seriálová Metoda Markovič: Hojer o netradičních vyšetřovacích postupech a empatii reálného kriminalisty Jiřího Markoviče.

Nejvýraznější změny letos zaznamenaly televizní kategorie. Akademici nově rozhodují o minisériích a seriálech pohromadě, zatímco televizní filmy posuzují spolu s celovečerními hranými snímky.

Rozšířily se naopak herecké kategorie. Samostatné čtyři sekce tak patří hlavním a vedlejším hereckým výkonům v seriálech a minisériích.

Prestižní česká filmová cena Český lev se uděluje od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování více než 400 členů České filmové a televizní akademie. Ta také nominuje tuzemského kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd, takzvané Oscary.

CENY ČESKÝ LEV ZA ROK 2024 filmové kategorie

Nejlepší celovečerní hraný film

Amerikánka

Mord

Od marca do mája

Vlny

Zahradníkův rok Nejlepší dokumentární film

Architektura ČSSR 58-89

Hranice Evropy

Ještě nejsem, kým chci být

Prezidentka

Válečný zpravodaj Nejlepší režie

Viktor Tauš (Amerikánka)

Adam Martinec (Mord)

Martin Pavol Repka (Od marca do mája)

Jiří Mádl (Vlny)

Jiří Havelka (Zahradníkův rok) Nejlepší herečka v hlavní roli

Klára Kitto (Amerikánka)

Lucie Žáčková (Manželé Stodolovi)

Pavla Beretová (Rok vdovy)

Magdaléna Borová (Sucho)

Tereza Ramba (Zápisník alkoholičky) Nejlepší herec v hlavní roli

Jan Hájek (Manželé Stodolovi)

Karel Martinec (Mord)

Václav Neužil (Smetana)

Vojtěch Vodochodský (Vlny)

Oldřich Kaiser (Zahradníkův rok) Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Tatiana Pauhofová (Vlny) Nejlepší herec ve vedlejší roli

Stanislav Majer (Vlny) Nejlepší scénář

David Jařab (Amerikánka)

Jaroslav Hruška (Metoda Markovič: Hojer)

Adam Martinec (Mord)

Jiří Mádl (Vlny)

Jiří Havelka (Zahradníkův rok) Nejlepší kamera

Martin Douba (Amerikánka)

Ondřej Belica (Metoda Markovič: Hojer)

David Hofmann (Mord)

Dušan Husár (Rok vdovy)

Martin Žiaran (Vlny) Nejlepší střih

Alois Fišárek, Krzysztof Komander (Amerikánka)

Alexander Kashcheev (Ještě nejsem, kým chci být)

Tomáš Holocsy (Metoda Markovič: Hojer)

Matěj Sláma (Mord)

Filip Malásek (Vlny) Nejlepší zvuk

Michał Fojcik, Michał Bagiński (Amerikánka)

Alexander Kashcheev, Michaela Patríková (Ještě nejsem, kým chci být)

Miki Kocáb, Peter Hilčanský (Mord)

Viktor Ekrt (Vlny)

David Titěra, Viktor Ekrt (Život k sežrání) Nejlepší hudba

Jan Michael Prokeš (Amerikánka)

Oliver Torr, Prokop Korb, Adam Matěj (Ještě nejsem, kým chci být=

Jonatan Pjoni Pastirčák (Mord)

Simon Goff (Vlny)

Michal Novinski (Život k sežrání) Nejlepší scénografie

Jan Kadlec (Amerikánka)

Henrich Boráros (Dcera národa)

Milan Býček (Metoda Markovič: Hojer)

Jan Vlasák (Smetana)

Petr Kunc (Vlny) Nejlepší kostýmy

Jan Kadlec (Amerikánka)

Jarmila Dunděrová (Dcera národa)

Vladimíra Pachl Fomínová (Metoda Markovič: Hojer)

Andrea Králová (Smetana)

Katarína Štrbová Bieliková (Vlny) Nejlepší masky

Jana Dopitová, René Stejskal (Amerikánka)

Lenka Nosková (Dcera národa)

Lukáš Král (Metoda Markovič: Hojer)

Martin Valeš, Jana Bílková, Martin Větrovec (Smetana)

Adéla Anděla Bursová (Vlny) Nejlepší animovaný film

Hurikán

Velký Pán

Život k sežrání Nejlepší krátký film

Ani se nenaděješ a už se jmenuješ

Bzukot Země

Mezi námi moře Cena Magnesia za nejlepší studentský film (nestatutární cena)

3MWh (režie Marie-Magdalena Kochová)

Ani se nenaděješ a už se jmenuješ (režie Ema Hůlková)

Bzukot Země (režie Greta Stocklassa)

Humanity (režie Tereza Kovandová)

Plevel (režie Pola Kazak) televizní kategorie

Nejlepší minisérie nebo seriál

Dcera národa

Dobré ráno, Brno! II

Metoda Markovič: Hojer

Smysl pro tumor

Vlastně se nic nestalo Nejlepší herečka v hlavní roli v seriálovém díle

Antonie Formanová (Dcera národa)

Zuzana Zlatohlávková (Dobré ráno, Brno! II)

Alžběta Malá (Smysl pro tumor) Nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle

Jan Kolařík (Dobré ráno, Brno! II)

Petr Lněnička (Metoda Markovič: Hojer)

Filip Březina (Smysl pro tumor) Nejlepší herečka ve vedlejší roli v seriálovém díle

Simona Lewandowska (Dobré ráno, Brno! II)

Sarah Haváčová (Metoda Markovič: Hojer)

Iva Janžurová (Náhradníci) Nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle

Petr Uhlík (Metoda Markovič: Hojer)

Jiří Bartoška (Smysl pro tumor)

Pavel Řezníček (Smysl pro tumor)