Český lev nově ocení animované a krátké filmy. Televizním seriálům se otevřou herecké a další kategorie

O koronaviru jsem se rozhodl točit, když vláda otevřela galanterie. Je to absurdní drama, říká Klusák

Pracovní název dokumentu, který by se mohl dostat do kin příští rok, je Velké nic. „Teď nastalo období velkého nic, ze kterého by se mělo všechno ostatní zrodit,” vysvětluje pro iROZHLAS.cz režisér.