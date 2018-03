Natáčení předcházel pečlivý výcvik na hudební nástroje. Kvarteto Miroslava Krobota teď usiluje o Českého lva

Ve filmu Kvarteto museli herci zahrát profesionální hudebníky. Režisér Miroslav Krobot chtěl, aby jejich hraní bylo uvěřitelné, a tak před natáčením navštěvovali speciální hodiny hry na hudební nástroj. A zřejmě se to vyplatilo. Film Kvarteto má osm nominací na letošního Českého lva z celkem patnácti kategorií. Praha 14:45 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Barbora Poláková, Lukáš Melník, Zdeněk Julina a Jaroslav Plesl - to je hudební a filmové kvarteto. Aby jeho členy zahráli herci dobře, měli speciální přípravu, prozradil už dřív pro Český rozhlas režisér Miroslav Krobot.

„Každý z nich měl učitele a pokoušeli jsme se, aby to vypadalo, že opravdu mají konzervatoř. V některých případech to šlo snáz, v některých to byl trošičku problém, ale ve výsledku je to, doufám, uvěřitelné.“

Právě nácvik hry na housle zabral herci Jaroslavu Pleslovi mnohem víc času než natáčení samotné. „Musím říct, že to byl film, na který jsem se ze všech svých filmů připravoval nejdéle, asi tři čtvrtě roku,“ řekl loni Plesl ve vysílání Radiožurnálu.

Herci museli secvičit skladby od Aloise Piňose nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Jaroslav Plesl v rozhovoru s Lucií Výbornou přiznal, že se do hry postupně začali všichni víc vžívat.

„My jsme během natáčení vždycky hráli na playback, ale pak jsme to párkrát zkusili i bez playbacku a lidi, co tam seděli, říkali, že se to docela podobá.“

Nejen souhra hudebníků, ale i soulad mezi hereckými osobnostmi byl při výběru všech představitelů pro režiséra Miroslava Krobota klíčový. „Na obsazení byl poměrně komplikovaný casting. Na každou roli byli čtyři adepti. Trvalo to asi tři dny a bylo důležité najít společně hodně uvěřitelný a věrohodný vztah, protože ve filmu je to hodně o vztazích a o jisté důvěře mezi postavami a tím pádem i mezi herci.“

Profesionální houslisty po roli v Kvartetu Jaroslav Plesl obdivuje ještě víc: „Housle jsou nejtěžší nástroj, protože je to fakt strašná dřina i fyzicky, že vás bolí záda a ruce a uposlouchat to, protože ty zvuky, které housle vydávají, jsou opravdu strašně nepříjemné.“

Kvarteto bojuje v letošním ročníku o osm Českých lvů. V kategorii hudba ale film nominován nebyl.