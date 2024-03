Struktura kůže i tvar kyčlí. Pro film Úsvit maskéři vymodelovali herečce Křenkové těhotenské břicho

Z bílé papírové krabice vytahuje maskérka Lenka Nosková model těhotenského břicha a ukazuje prstem na jemné žilkování pod umělou kůží.

„Eliška Křenková byla odlita od krku až po kolena celá, takže si užila už samotný zákrok odlévání, kdy musíte nehybně stát, a Martin Jankoč na ni dával veškeré možné vrstvy až po sádru. Byl to pro ni velkolepý zážitek,“ vzpomíná maskérka.

Herečka Křenková už popisovala ve vysílání Radiožurnálu v Karlových Varech, jak musela mít ruce opravdu natažené i několik hodin.

„Utěšovali jsme ji, protože nám jí bylo líto. Ale zase Eliška Křenková je pro roli schopna udělat cokoli, takže to statečně vydržela,“ komentuje se smíchem Lenka Nosková a bere do ruky duté silikonové těhotenské břicho, abychom se na něj podívali zblízka.

„Toto už je nabarvené, to je model udělaný tak, aby tam byla struktura kůže, aby tam byl i pásek, který většinou jde od pupíku dolů. A tady je krásně vidět tvar kyčlí, takže bříško je přímo na míru dělané,“ ukazuje maskérka.

Eliška Křenková ve snímku Úsvit | Zdroj: Bontonfilm

Výroba byla drahá

Dobový snímek Úsvit se točí kolem nečekaného nálezu mrtvého novorozeněte s mužskými a ženskými pohlavními rysy. Právě bezvládné dětské tělo v hromadě písku museli maskéři vymodelovat také.

„Bylo vyráběno na ten jeden jediný záběr. Proto je pořád takto zabalené v tom ručníku a v krabici. Ne kvůli pohodlí, ale aby se nepoškodilo, protože jsou tam v hlavičce napíchané vlásky, jsou tam i řasy.“

S prací pomáhali Lence Noskové také kolegové z pražského studia. „Vzhledem k tomu, že to je ruční práce, je strašně drahá. Výroba tohoto novorozeněte je opravdu vysoká částka. Pohybuje se to od osmi do dvanácti tisíc eur,“ popisuje Nosková. V přepočtu jde o ceny ve výši 200 až 300 tisíc korun.

Filmový a televizní akademici udělili nominace na Českého lva i maskérům, kteří pracovali na sci-fi snímku Bod obnovy. Do užšího výběru se dostali také maskéři filmu Bratři, kteří proměnili herce v postavě Mašínů. Skleněnou sošku v této kategorii by mohl získat také seriál Volha nebo road movie Citlivý člověk.