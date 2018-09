Překližka, puky a pár šroubků. Dokument King Skate připomíná začátky českého skateboardingu.

Překližka, hokejové puky, pár šroubků a hlavně velká dávka nadšení - tak se dělaly první skejty v Československu na konci sedmdesátých let. Ve Spojených státech zažíval skateboarding boom, na východ se ale informace ani materiály nedostávaly. Existovala tu ale komunita nadšenců, kteří chtěli zažívat svobodu po svém. A o nich je nový dokument King Skate, který má v sobotu od 18 hodin slavnostní premiéru ve skateparku na pražské Štvanici. Praha 11:15 15. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Myslím, že v první řádě je to pohled na něco, o čem dost lidí neví, že tu bylo,“ říká ke svému filmu režisér Šimon Šafránek. „A z dnešního pohledu je to celé exotické, 40 let zpátky, třicet let zpátky, všechno... Jak se lidé na tom skatu oblékají, co na něm dělají.“

Podle režiséra předcházel natáčení pečlivý scénář, který vycházel z pět let staré knížky Prkýnka na maso jsme uřízli.

„To je dané tím, že tady byla nějaká knížka, kde to bylo poměrně hluboce prozkoumaný. A Martina Overstreet, která s Michalem Nanoru dala tu knížku dohromady, mi dělala dramaturgyni. Vedli jsme dlouhé konverzace o tom, jací lidé se do filmu hodí a co by mu mohli dát. Já jsem chtěl, aby každý člověk, který v tom filmu je, se na to díval z jiného pohledu,“ vysvětluje Šafránek.

Ke skateboardingu se každý nachomýtl jinak. Mistr světa ve skoku do výšky na skateboardu z roku 1986 Luděk Váša například přes své kamarády. „Já jsem dělal atletiku, kamarádil jsem se ‚Zobákem‘, s Ivanem Pelikánem, a nějak v té době se začaly v Praze objevovat skateboardy. Poprvé jsem je viděl asi přes bratry Formany. Tvořily se skupinky lidí, sami jsme si to vyráběli, z čeho to šlo, a začalo se jezdit po Praze.“

Setkání po letech

Díky natáčení se teď mohli staří známí znovu setkat. I když se někteří z nich dodneška pravidelně vídají, při první projekci účastníci rádi zavzpomínali, jak říká Ivan Pelikán.

„Já tomu říkám kapačky, úplně jsme ožili, zase jsme se vrátili o těch 40 let nazpátek. Pro mě to byla dost velká nostalgie. Jak říkal jeden z kamarádů Míra Bartoš, mysleli jsme, že po promítnutí toho filmu budeme takoví rozveselení. Ale stáli jsme a koukali po sobě, bylo to opravdu hodně srdečné.“

V českých kinech uvidí diváci film King Skate od 20. září.