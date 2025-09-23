Chcete-li poznat Kafku, řekněte: Franz! Film Agnieszky Holland dělá hodně povyku a míjí cíl
Životopisný snímek o Franzi Kafkovi v režii Agnieszky Holland je kaleidoskopem událostí ze života slavného spisovatele, který chce představit jeho vnitřní svět a zdroje imaginace. Na festivalu v San Sebastianu právě soutěží o hlavní cenu a ve čtvrtek 25. září ho začnou uvádět česká kina.
Franz měl světovou premiéru na festivalu v Torontu, evropskou a soutěžní premiéru na právě probíhajícím festivalu v San Sebastianu a vzápětí vstoupí do českých kin.
Zároveň je čerstvě polským kandidátem na oscarovou nominaci poté, což Česká filmová a televizní akademie vybrala snímek Ještě nejsem, kým chci být. Výběr českého kandidáta provázela změna způsobu hlasování a hned několik kontroverzí.
Dramaturg a kreativní producent ČT Jaroslav Sedláček k polské nominaci Franze se satisfakcí napsal na Facebooku: „České prezídium se snažilo vysedět všechna svoje letošní selhání, s médii nekomunikovat, v mailech členům akademie Franze dehonestovat, sveřepě obhajovat svoji nevolbu, potažmo nás donutit k posunu premiéry, aby z toho vyvázli bez ostudy, o to sladší je vědět, že jsme uspěli v násobně větším Polsku a násobně větší konkurenci.“
Dění kolem Franze je tedy rozbouřené nejenom světoznámým spisovatelem a pražský rodákem v titulu anebo jménem uznávané režisérky.
Samotný film Agnieszka Holland a její tým prezentují tak, že nejde o životopisný snímek, resp. rozhodně ne tradiční biografický snímek. A že nejde o žádný definitivní portrét, což má naznačovat užití samotného křestního jména v titulu.
Dejte si trhaný Kafka burger
V klasickém „biopicu“ bychom čekali, že uvidíme Kafkovo dospívání, stýkání se s Maxem Brodem, který posléze proti přítelově vůli zachoval jeho literární pozůstalost, anebo setkání s Milenou Jesenskou. Také by nás nepřekvapilo, že uvidíme nějaký důkaz toho, jak Kafka předvídal odlidštění vedoucí k holocaustu.
Dále bychom si o kafkovské biografii představili, že v ní bude zobrazen Kafkův úřednický život v „čerstvě moderním“ světě a dobové pražské reálie, tedy aspoň jeden páternoster, monumentální prostory Právnické fakulty a kostýmy – trochu jako ve filmu Proces, který s Kylem McLachlanem anebo Anthonym Hopkinsem natočil v Praze podle scénáře Harolda Pintera v roce 1993 David Hugh Jones. Nebo v černobílém Soderberghově Kafkovi (1991).
A bohužel úplně všechno to, co si takto kafkovsky stereotypně představíme, ve filmu Franz také je. Jenom „netradičně“ na přeskáčku, více než dvouhodinový snímek je vyprávěný střípkovitě a nelineárně.
Navrch k dobovému životopisnému dění přidává ještě Holland a scenárista Marek Epstein momenty ze současnosti, ukazující kulturní dědictví a turistický byznys, který kolem pražského rodáka vznikl.
Japonští turisté fotografují místo na plovárně, kde Kafka lehával, Emma Smetana jako průvodkyně a literární lektorka v něm sděluje zajímavosti o rozsahu kafkovské bibliografie. Automat na rozcestníku telefonické linky říká: „Chcete-li se setkat s Franzem Kafkou, řekněte: Franz.“
Turistický průvodce přivádí skupinu Američanů do podniku Kafka Burger, kde je mámí na „kafkovsky autentickou“ recepturu toho, co si mají koupit, aby mohl sklidit provizi. Film naši pozornost upírá k tomu, že Kafku dávno pozřelo, to, před čím varoval – pokud jeho tvorbu budeme číst jako varování. Je to kritika poněkud plochá, nikoli groteskně absurdní, ani imaginativní ani snová, jen přepjatá.
Kromě toho se ve Franzovi některé postavy svěřují přímo do kamery a vypovídají o Kafkovi a svém vztahu k němu. Jde například o Kafkova strýce – Ivan Trojan v této roli minimálně zpočátku vypadá parodicky a jako kdyby do Franze spadl z nějakého jiného filmu. Tyto sekvence zpovědí do kamery ale nemají valnou vypovídací hodnotu, jsou krátké a jejich smysl tkvěl spíše ve formální stránce.
Agnieszka Holland si dávala záležet na tom, aby film sršel energií a neodpovídal často depresivnímu kafkovskému obrazu. Střídají se nadhledy, podhledy, stínohry, časové roviny a citace z Kafkova díla. Kameraman Tomasz Naumiuk musel během natáčení hodně létat. A je také jen jeden z členů štábu, kteří byli o jednu i dvě generace mladší než 76letá Holland.
Energie bez vnitřního opodstatnění
A priori můžeme takový energizující přístup ocenit. Holland nás nechce uspat, což se jí také daří. Ale zároveň se už během sledování filmu vkrádají na mysl pochybnosti, jestli se to celé totálně nemíjí účinkem. A Kafkou. Jestli film není plný gimmicků, tedy prázdných triků bez vnitřního opodstatnění.
Podobně formálně vynalézavý přístup podstatně opatrněji zkoušela Agnieszka Holland i v některých předcházejících filmech z poslední doby. Snímek Pan Jones (2019), odehrávající se za doby sovětského hladomoru na Ukrajině, byl alespoň zpočátku formálně rozehraný, než převážila dobový výpověď.
Šarlatán (2020) byl konvenčnější, ale zdařile vyprávěná biografie jiného vymykajícího se člověka, českého léčitele Jana Mikoláška. Hranice z roku 2023 potom z režisérčina díla vystupuje jako nejnaštvanější a nejnaléhavější dílo s přímým vztahem k současnosti.
Ve střípkovité struktuře Franze se objevují výstižné pasáže. Některé dávají vyniknout tváři Idana Weisse v hlavní roli, který je neokoukaný a Kafkovi i díky maskérské práci podobný. Jeho výraz je vypovídající, především v pasivních polohách, ve kterých se do něj otiskují vrstvy reality, kteří jiní kolem něj nevidí.
Jiné pasáže nabídnou vhled do konkrétního díla, jako do povídky V kárném táboře, ještě jiné ho ovšem srazí trapně vyznívající aluzí, jako když u Kafkových doma běží mezi talíři po ubruse šváb, aby z něj vzápětí Kafkův hrubiánský otec (Peter Kurth) jednou ranou udělal mastný flek.
U jiného spisovatele než u „tajemného dveřníka“ Franze Kafky, jehož metamorfózy vynikají právě svou nepolapitelností, by to tolik nevyniklo, ale Franz je Kafky hlučně plný a zároveň mu Kafka uniká.