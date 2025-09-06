Cheb znovu přilákal filmaře. Na místním hradě se bude v září natáčet minisérie o Anežce Přemyslovně

Nejen Chebský hrad, ale celý region je pro filmaře oblíbenou lokalitou, potvrzuje pro Český rozhlas Karlovy Vary předseda Filmové kanceláře Karlovarského kraje Petr Židlický.

Chebský hrad v jehož kapli bylo umístěno tělo zavražděného Albrechta z Valdštejna (1634) do doby než měl o osudu ostatků rozhodnout sám císař

Chebský hrad během září obsadí filmaři (ilustrační foto) | Foto: Karel Březnický

„V posledních měsících poptávek zase přibývá. Jde o domácí projekty, zájem je i od zahraničních produkcí včetně Ameriky. U nás ty lokace máme, když je to něco specifického, co se týká architektury,“ říká Žilický.

Seriál Anežka se bude natáčet od 14. do 18. září, kdy bude Chebský hrad pro veřejnost uzavřený.

