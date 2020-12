Nový rok s Boratem, Chlastem a finskými ztracenci. Tipy na tři (dů)vtipné filmy

Chlast

Nový film Dána Thomase Vinterberga Chlast završuje jeho dekádu úspěšné spolupráce se scenáristou Tobiasem Lindholmem a vypráví o čtveřici dánských učitelů v krizi středního věku. Rozhodnou se ověřit teorii, že když si budou přes den udržovat 0,05 % alkoholu v krvi, prospěje to jejich profesi, rodinnému životu, pocitu samoty atd. Že budou otevřenější, pohotovější, vtipnější, nápaditější.

Suverénně režírovaný film Chlast se stal evropským filmem roku a v Česku bude k vidění na online projekcích ve virtuálním sále Edisonline 29. a 30. prosince.

Druhá strana naděje

Online videotéka Aerovod nabízí celou kolekci filmů posmutnělých komedií finského klasika-solitéra Akiho Kaurismäkiho. V jeho zatím posledním filmu Druhá strana naděje stárnoucí podomní obchodník s košilemi zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. A setká se se syrským uprchlíkem.

Film Druhá strana naděje byl na letošním Berlinale oceněn Stříbrným medvědem za nejlepší režii.

Boratova dcera

Britský komik a herec Sacha Baron Cohen je recesista s vybraně nevybraným, tedy ostrým smyslem pro humor. Nejen ve filmu Borat se převtěluje se do nových podob, žene situace dohrává do krajností, aby vyvolal reakce současných Američanů a zjistil, co si myslí o koronaviru, Trumpovi, Obamovi, ženách, vaginách, sexismu a dalších tématech.

Pomáhá mu s tím nově jeho dcery Tutar, která na začátku filmu žije v kleci. Letošní snímek s dlouhým jménem bychom mohli přeložit Boratův následný Snímkofilm aneb doručení cenného daru americkému režimu za účelem posílení slávy kdysi ctěného kazašského národa. Najdete ho na Amazon Prime.