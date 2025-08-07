Chuchma: Film Velký vlastenecký výlet chce zjistit, co se stane, když dezinformace narazí na realitu
Říkají si „dezoláti“ a nevěří oficiálnímu zpravodajství. Teď stojí na místech poničených válkou tváří v tvář holé realitě. Nový dokument režiséra Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet sleduje cestu tří prorusky smýšlejících Čechů na Ukrajinu. Do kin vstoupí symbolicky 21. srpna. „Ambicí snímku je zjistit, co se stane, když dezinformační narativ narazí na realitu,“ říká v pořadu Jak to vidí.. Českého rozhlasu Dvojka publicista Josef Chuchma.
Účastníci výletu – jedna žena a dva muži – byli vybráni ze šedesáti uchazečů, kteří reagovali na inzerát v novinách. S filmovým štábem pak odjeli do Charkova a do dalších míst na Ukrajině poznamenaných válkou, aby důsledky ruské agrese viděli na vlastní oči.
„Ambicí snímku je zjistit, co se stane, když dezinformační narativ narazí na realitu. Změnili lidé svůj názor, když viděli vybombardovaný Charkov? Živá diskuse po novinářské projekci ukázala, že názor na to není zdaleka tak jednoznačný,“ říká v pořadu Jak to vidí... publicista Josef Chuchma.
Znepokojující je podle něj zejména to, co film vypovídá o stavu naší společnosti. „Po zhlédnutí snímku se zákonitě musíme ptát, na základě čeho se dnes utváří veřejné mínění, nebo spíše individuální občanské názory. Protagonisté filmu se netají tím, že své postoje zakládají na tom, co se píše na internetu, i když často nevědí, co je pravda, a co ne.“
Na Ukrajině se dějí zvěrstva, na která nejsme připraveni, líčí režisér filmu Velký vlastenecký výlet
Číst článek
Účastníci výpravy sami sebe označují za „dezoláty“. Označení, které Chuchma nerad používá. „Jakékoli nálepkování je mi protivné. Osobně proti tomu tak trochu bojuju tím, že se lidí ptám, jak se jim žije, jaká je v jejich místě nezaměstnanost, jaká nálada. Přesto jsem si při sledování filmu znovu uvědomil, jak hluboce je naše společnost rozdělená. Sám sebe se ptám, kam to půjde dál.“
Atmosféru snímku umocňuje i to, že některé záběry pořídili samotní protagonisté. „Dostali malou kameru a natáčeli, co vidí. Občas ji otočili na sebe a mluvili o svých pocitech. Dramaturgicky je to velmi povedené. Silným momentem je i přiznání psychologa Petra, který výpravu doprovázel, že se bál, když se běželo do krytu při náletu.“
Film vstoupí do kin symbolicky 21. srpna. „Osloví především diváky, kteří sympatizují s Ukrajinou a sdílejí pohled na válku podobný tomu, jaký zastává například prezident Pavel. Nejužitečnější by ale bylo, kdyby ho viděli i ti, kteří mají pochybnosti o oficiálním výkladu konfliktu a nedůvěřují tzv. mainstreamovým médiím,“ uzavírá Josef Chuchma.