Kolega při scéně požáru vzlykal, byl to šílený moment, říká producentka filmu Colectiv bojujícího o Oscara

Když se v roce 2015 odehrálá tragédie v bukurešťském nočním klubu Colectiv, nikdo nečekal, že drama budou prožívat i pacienti, kteří byli po požáru převezeni s pár odřeninami do nemocnic. I o tom je snímek Colectiv, který bude v noci na pondělí bojovat o filmového Oscara. Rozhovor Praha/Budapešť 13:18 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pacienti, kteří byli bezprostředně po tragickém požáru převezeni do nemocnice, začali po pár dnech umírat. Přitom jejich zranění nebyla považována za život ohrožující. Jeden z lékařů se proto spojil s investigativními novináři, kteří následně odhalili podvody v rumunském zdravotnictví. Nemocnice mimo jiné nakupovaly až desetkrát zředěné dezinfekce, proto třeba na skalpelech zůstaly bakterie.

Dokument Colectiv sleduje novináře, informátory, oběti požáru i vládní úředníky. Jednou z iniciátorek vzniku dokumentu byla i producentka Hana Kastelicová, která je už v tuhle chvíli v Los Angeles a bude na slavnostním předávání.

Filmoví kritici vnímají tento snímek i jako skvěle natočený thriller. Vnímáte to také tak?

Pro nás je velkou poctou, že film je přirovnáván k hraným filmům. Píší o něm jako o jednom z nejlepších filmů o novinářství, kritici ho přirovnávají například ke snímku Všichni prezidentovi muži. Já často říkám, že když je dokumentární film takto zvládnutý, tak je mnohem silnější než film hraný, protože sledujete příběhy skutečných lidí.

Nejvíc nominací na Oscara má Mank. Český Šarlatán se v zahraniční konkurenci neprosadil Číst článek

Jaký ohlas měl film v Rumunsku?

Asi nikdy nezapomenu na jeden okamžik. Jednou jsem byla na nějakém workshopu, v tu dobu jsme ještě střihali a byl tam jeden kolega z Rumunska. V kanceláři jsem se dívala na tu scénu požáru, která je hned na začátku snímku, a najednou slyším, že za mnou někdo vzlyká. Byl to právě ten kolega a byl to pro mě šílený moment, protože jsem si uvědomila, jak emocionálně v Rumunsku film zapůsobí.

Po premiéře se pak najednou o dokumentu začalo hlasitě diskutovat a lidé byli připraveni o problémech, se kterými se potýkají v běžném životě, mluvit. A to je opravdu důležité.

Moc nás těší, že film vidělo v Rumunsku hodně mladých diváků. Film má totiž ve svém závěru poselství o tom, jak je důležité, aby i mladá generace chodila pravidelně volit a aby se podílela na tom, jak funguje stát.

Ten příběh se stal už v roce 2015, teď máme rok 2021 a už nějakou dobu nás obklopuje koronavirus. Nejen v nemocnicích se používá dezinfekce. Má tento dokument vyslat jakýsi varovný signál, že tato situace, nebezpečné ředění, může nastat i jinde?

Určitě. Snímek silně rezonoval i ve Spojených státech a to nejen kvůli tomu, co se může stát s dezinfekčními prostředky a jak určití státní představitelé roky ukrývají důležitá fakta před svými obyvateli. Aktuální česko-ruská aféra je vlastně také něco, co se roky skrývalo pod povrchem. Myslím, že nabízí opravdu mnoho metafor a v tom vidím důvod, proč oslovuje diváky i v jiných zemích.

Cenu americké asociace režisérů získala Zhaoová za Zemi nomádů. Patří mezi favoritky na Oscara Číst článek

Ten příběh začal rezonovat až po premiéře, anebo o něm lidé věděli, například ve světě?

Před premiérou asi ne. Měli jsme premiéru v Benátkách a už tam jsme měli asi sedmiminutový potlesk vestoje. To stejné se opakovalo na festivalu v Kanadě. A to mě překvapilo, protože jsem věděla, že film bude důležitý hlavně pro Evropu. Dlouho jsme ho měli ve střižně a nakonec se to všechno dobře sešlo. A tím, že jsme premiéru posunuli, tak získal ještě větší ohlas. Jsme v době, kdy lidé tato témata vyhledávají.

Do USA jste se dostala po třech měsících vyjednávání. Váš tým nakonec dostal přímo pozvání od filmové akademie. Jaké bude letošní předávání Oscarů?

Bude se to odehrávat na jiném místě než obvykle. Bude to na železničním nádraží. Akademie o tom předávání pouští jenom střípky. Pro nás je to první zkušenost, a tak nemáme s čím porovnávat. Ale říkáme si i do budoucna, že budeme mít skvělou vzpomínku na Oscary, kteří budou opravdu jedineční. Nikdo jiný takovou atmosféru ještě nezažil.

Dokument Colectiv bude bojovat v kategoriích zahraniční film a celovečerní dokument. Jedno vítězství si ale může připsat už teď - bývalý americký prezident Barack Obama ho zařadil na seznam svých 10 nejoblíbenějších snímků za rok 2020.