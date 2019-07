Bohatá přehlídka kostýmů a filmové novinky. Podívejte se, jak to vypadalo na 50. ročníku Comic Conu

Od úplně prvního Comic Conu v roce 1970 uběhlo již 50 let. Během svojí existence se původní Comic Con, který se zaměřoval hlavně na komiksy a žánry jako sci-fi a fantasy, proměnil v největší setkání fanoušků populární kultury. Čtyřdenní festival nabízí bohatý program plný přednášek, promítání, deskových her, účast filmových hvězd a mnoho dalšího. Návštěvníci se mohou setkat se zástupci filmových studií jako Marvel, Netflix nebo tvůrci Star Treku.

Letošní Comic Con odhalil spoustu filmových novinek, které můžeme očekávat v letech 2020 a 2021. Kromě klasických hrdinů, jako Thor a Doctor Stanger, Marvel předtavil nové hrdinky. Ve snímku The Eternals se můžeme těšit na Angelinu Jolie a ve čtvrtém pokračování Thora se objeví herečka Natalie Portmanová.

Fanoušci se na akci oblékají do kostýmů svých oblíbenách postav, ve kterých se vydají do ulic San Diega. Přehlídka je to opravdu bohatá.

Fanoušci si přijeli v kostýmech užít čtyřdenní festival | Zdroj: Reuters