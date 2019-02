Podvody s hodnocením na ČSFD. ‚Zrovna válčíme s filmem Narušitel,‘ říká k nekalé praktice šéf databáze

Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD) získala popularitu díky zapojení filmových nadšenců, kteří na ni přispívají svými recenzemi a postřehy. Odvrácenou stranou jsou ale uživatelé, kteří uměle navyšují hodnocení snímků před premiérou. Na toto téma diskutovali hosté pořadu Reflexe stanice Český rozhlas Vltava. Server iROZHLAS oslovil také české distribuční společnosti. Praha 8:00 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Film Narušitel v databázi ČSFD. | Zdroj: reprofoto ČSFD

Kolik to má na ČSFD? Věta, která často zazní před tím, než se lidé v Česku rozhodnou zhlédnout některý z filmů.

Filmovou databázi ČSFD.cz založil v roce 2001 Martin Pomothy, který na této stránce dodnes hodnotí snímky pod přezdívkou POMO. Web má aktuálně kolem 430 000 registrovaných uživatelů, 140 dobrovolných administrátorů, značnou návštěvnost a z ní vyplývající marketingový potenciál.

Jako velkou roli tedy hraje ČSFD při rozhodování? „Hodnocení má vliv, to víme všichni. Filmu se špatným hodnocením to může v kinech ublížit. A filmy, které jsou dobré, ale jsou malé – nemají rozpočty na reklamu v televizi – těm může naopak pomoct.“

Pomothy popisuje na Vltavě situace, kdy distributor koupí snímek na základě dobrého hodnocení a vydá ho na DVD a nakonec pošle do kin. Jako příklad uvádí francouzský film Nedotknutelní.

Falešné účty

Zakladatel ČSFD přiznává, že zaznamenal případy manipulace s hodnocením přes falešné účty. Cílem je zvýšit – alespoň dočasně, v době těsně po premiéře – celkové průměrné hodnocení filmu, a přilákat tak do kina více diváků. Zvýšit skóre se na čas daří i o desítky procent.

Manipulace Filmový kritik Martin Šrajer zdokumentoval manipulace a falešné profily, z nichž některé už byly smazány, například u filmů Srdečně vás vítáme, Cena za štěstí nebo Mamma Mia! Here We Go Again. V případě filmu The Perfect Kiss se o manipulace s hlasováním kvůli herečce Lucii Vondráčkové zajímal i bulvární tisk.

„Teď zrovna válčíme s Narušitelem. Dnes jsem mazal (falešné účty, pozn. red.) a až se vrátím do kanceláře, tak tam pravděpodobně přibydou další tři. A my to vše vidíme hned.“

Administrátor ČSFD s uživatelským jménem SimpanzJi k filmu mladého režiséra Davida Baldy napsal přímo na portál: „Všechno to řešíme a profily mažeme. Ale sotva jsme smazali sadu profilů, vznikla druhá a rozsáhlejší. Ty dané hodnotí nejvyšším hodnocením všechny filmy režiséra Baldy, takže je poměrně očividné, kdo to dělá. Bohužel proti tomu nemůžeme nijak zasáhnout…“

Na tento komentář reaguje Pomothy, že nejde o oficiální vyjádření ČSFD. Dodává, že zaznamenal v jiném případě pět hvězdiček u filmů jednoho distributora a špatné hodnocení u konkurence.

„Já nevím, kdo to dělá, ale vidíme, že se to děje hromadně – že udělá víc účtů a tak dále. Ale i kdybych uměl, tak vám to možná nechci říct. Nechci tady odkrývat nějaké… My potřebujeme vycházet dobře s různými subjekty a zároveň se dá říct, že někdy potřebujeme bojovat proti nějakým věcem, které by nám mohly ublížit. Těžko se k tomu vyjadřuje,“ uvádí neadresně a dodává, že se nikdy nevzdá toho, aby ČSFD byla objektivní.

Na dotaz, jestli mluví o tom, že nejde zasahovat proti nekalým praktikám distributorů, se kterými chce dlouhodobě udržovat dobré vztahy, dlouze mlčí.

Co na to distributoři?

Distribuční společnosti CinemArt nebo Bontonfilm, jejichž názvy v pořadu padnou, pro iROZHLAS.cz odmítly, že by se na vylepšování hodnocení podílely.

Mluvčí distributorské společnosti CinemArt Petr Slavík pro iROZHLAS.cz uvedl, že debatu nad ovlivňováním filmů na ČSFD zaznamenal.

„Občas zaznamenáme, že se najednou objeví deset pětihvězdičkových hodnocení u filmů, u nichž to není pravděpodobné. A když si člověk rozklikne toho hlasujícího, tak ví, že ten profil není úplně běžný,“ popisuje Slavík.

U snímků, které distribuuje CinemArt, ale prý nic podobného nezaregistroval. A zároveň odmítl, že se společnost na něčem podobném jakkoli podílela.

„Mnozí pracovníci z řad distributorů mají na ČSFD svůj osobní profil a hlasují, ale nikdy jsme se nesnažili to ovlivňovat,“ doplňuje s tím, že hodnocení by mohli ovlivňovat třeba i sami tvůrci.

Manipulaci s hodnocením popírá také Lukáš Vedral z distributorské společnosti Bontonfilm.„My takové slepé účty nemáme. Ani nenajímáme lidi a neplatíme jim za hvězdičky,“ říká.

A dodal, že také zaměstnanci Bontonfilmu používají ČSFD. „V Bontonu pracuje třeba 50 lidí, vidí film na premiéře, mají k tomu vztah, a kdyby to byl cizí film, tak mu dá třeba dvě hvězdičky, ale takhle mu dá třeba tři. Je to přirozený přístup, který ale není organizovaný. Nikdo nedostal žádný povel,“ vysvětluje Vedral.

Zvyšování hodnocení podle něj může mít na část diváků vliv, protože někteří lidé opravdu chodí do kina podle hodnocení na ČSFD, stejně jako na světové filmové databázi IMDb.

České drama Narušitel ohodnotila recenzentka serveru iROZHLAS.cz Kristina Roháčková pouhými dvaceti procenty, tedy jednou hvězdičkou. „Každý pokus o gradaci dramatické situace uhasne už v zárodku,“ hodnotí snímek v recenzi.

Z pravidel ČSFD Hodnotit filmy hvězdičkami můžeš hned po registraci na ČSFD.cz. Za jeden den můžeš ohodnotit maximálně 100 filmů. Tvá hvězdičková hodnocení se do výsledného procentuálního hodnocení filmů ale začnou počítat až ve chvíli, kdy ohodnotíš prvních 200 filmů. Do té doby navíc své hodnocení budeš vidět pouze ty, jako přihlášený uživatel.

„Když zvednete průměrné hodnocení filmu, který má mít 9 nebo 10 % na 34 %, uděláte to jen na pár dní, než si toho my všimneme. Navíc na film s 34 % stejně nikdo nepůjde. A těch případů není zas tolik, špatných filmů v kinech není tolik,“ říká Pomothy.

Filmoví kritici a uživatelé databáze Kamil Fila a Ondřej Pavlík nepředpokládají, že by manipulace rozvrátily důvěru v masově navštěvovanou databázi.

„Návštěvníci ČSFD, kde je hodnocení vlastně velmi předvídatelné, se naučí rozeznávat zmanipulované hodnocení stejně jako rozeznávají trolling. Jednotlivé případy jsou dobře viditelné,“ doufá Fila a doplňuje, že podle něj na ČSFD vzniká masový vkus.

Řadu funkcí ČSFD oba dva kritici vyzdvihují - například pro rychlý přístup k informacím a možnost sledovat jednotlivé relevantní uživatele.

O filmu Narušitel očima recenzentky iROZHLAS Kristiny Roháčkové Premiéra filmu Narušitel byla 24. ledna. O dva dny dříve proběhla slavnostní premiéra, den předem pak novinářská projekce. Hodnocení snímku zůstalo až do 24. na ČSFD zamknuté, nešlo tedy přidávat hvězdičky ani komentáře. Své hodnocení jsem přidávala v den premiéry, krátce po poledni. V tu dobu jich u filmu bylo asi tucet. Nápadné ale bylo, že byla velmi rozdílná. Půlka uživatelů - převážně novináři - hodnotila snímek nízkými známkami (odpad!, jedna či dvě hvězdičky), druhá půlka pak nejvyšší možnou známkou. Je pochopitelně možné, že účastník slavnostní premiéry byl skutečně filmem nadšen. Obyčejný divák totiž jindy neměl možnost Narušitele vidět, leda by šel na film ten den velmi brzy do kina. Zajímavé na účtech, které hodnotily nejvyšší známkou, je ovšem i to, že vznikly na začátku prosince loňského roku a měly ohodnoceno něco málo přes 200 filmů, což je podle pravidel databáze limit, aby se hodnocení začalo počítat do výsledného procentuální hodnocení filmu.