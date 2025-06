‚Dabing má u nás tradici. Bojíme se, že zanikne.‘ Rozvoj umělé inteligence vzbuzuje u dabérů obavy

Dnes už není tak otázkou, co umí umělá inteligence, jako spíš co ještě neumí. Zkratku AI zaznamenáte čím dál častěji také u videí a dabingu. Nové generativní nástroje dokáží nejen překládat do jiného jazyka, ale i napodobit třeba hlas herce a zachovat jeho emoce, včetně váhání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dabéři se s rozvojem umělé inteligence obávají o svou profesi

A tak sílí hlas dabérů, kteří se tomu chtějí bránit. „Umělá inteligence je v dabingu velké téma a bojíme se jí tak nějak všichni,“ říká třeba dabérka Klára Nováková. Diváci ji mohou znát po hlase třeba z animovaného filmu V hlavě nebo jako prostřední Annu z Ledového království.

V pohádkách mají lidské hlasy zatím navrch. Dabérka ale už delší dobu pozoruje, že se na sociálních sítích objevuje čím dál tím více obsahu, který doprovází uměle vygenerované hlasy. Hlavně u reklam.

„Bojíme se toho, že nás AI jednou nahradí. Byla by škoda, kdyby tahle profese, která má v Česku velkou tradici, zanikla právě kvůli tomu,“ svěřuje se Klára.

Chyba jako výhoda

30:57 Mohla jsem stárnout s Kate Winslet. Titanic slyším nerada, můj výkon byl jalový, míní herečka Ježková Číst článek

Paradoxně mají lidé oproti AI výhodu i v tom, že jednoduše chybují. „Při dabingu se mi častokrát stávalo to, že se mi jednoduše zlomil hlas. Ale zůstalo to tam, protože to znělo přirozeně. Podle mě umělá inteligence ten faktor lidské ‚chyby‘ ještě nebude schopná napodobit, nebo spíše ona bude až moc dokonalá. Pro nás dabéry si myslím, že tohle důležité je, pořád tam musí být nějaká autenticita, kterou umělá inteligence smaže,“ dodává Klára.

Dabingu a dabingové režii se věnuje několik let také Robin Pařík. Ten propůjčil hlas třeba zrzavému klukovi v kresleném seriálu Phineas a Ferb. I Robin potvrzuje, že lidský faktor při namlouvání postav zatím vítězí nad strojem.

‚Může se použít všude‘

V Česku se ale už objevilo podle Kláry Novákové několik případů, kdy si kolegové špatně přečetli smlouvu a doslova tak přišli o kontrolu nad svým hlasem. „Pro nás je to varovný signál, abychom si všechny smlouvy pročítali a dávali na to pozor. Pak už se to nedá vrátit zpátky a ten hlas už se může použít všude. To už vám nikdo nikdy nevrátí,“ popisuje dabérka.

Jindra mě baví, ale zároveň je hrozné jelito, taková naivka, popisuje dabér z Kingdom Come Wágner Číst článek

„Nedávno jsem podepisoval licenční smlouvu, kde se objevil pojem digitální replika,“ objasňuje Pařík. „Ale podpis se týkal hlavně toho, že cokoliv se bude nahrávat, tak se použije jen v rámci projektu, pro který se to primárně natáčí, že se to nedostane někam jinam,“ dodává. Podle Paříka se jedná ale o ojedinělý případ, kdy se studio takto snaží postavit za samotné herce.

Sami za sebe se v minulém roce museli postavit v americkém Hollywoodu herci nebo dabéři počítačových her. Vadilo jim neregulované používání umělé inteligence některými studii. Nakonec se dohodly obě strany na tom, že používání digitálních replik bude možné jenom s předchozím souhlasem herců, kterým pak musí producenti zaplatit.