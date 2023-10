Mimo práci se zvukům vyhýbám. Nejlepší hudbou je pro mě ticho lesa, říká se dabérka Rachel z Přátel

Herečka, dabérka a dabingová režisérka Miriam Chytilová se zapsala do povědomí diváků zejména jako hlas Rachel Greenové z legendárního seriálu Přátelé. „I my v rámci českého znění jsme se opravdu stali přáteli a rodinou a americké protějšky jsou nám neuvěřitelně blízké,“ popsala v rozhovoru pro Radiožurnál. Co má na Rachel a její představitelce Jennifer Anistonové ráda? Proč bylo těžké ji nadabovat? A proč svým dcerám hereckou profesi rozmluvila? Host Radiožurnálu Praha 14:45 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miriam Chytilová | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Co vás baví na postavě Rachel?

Mě na ní baví úplně všechno. Je úžasná. Jennifer Anistonová je úžasná herečka a Rachel je moc zábavná role, i když je těžké ji nadabovat. Ona má totiž takový projev, kdy má veliké zvraty ve výrazu, v rychlosti. Jednu větu řekne klidně, druhou nadšeně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I v rámci českého znění jsme se stali přáteli a rodinou, vzpomíná na natáčení kultovního seriálu Přátelé Miriam Chytilová

Dnes (v neděli) jsme odvysílali zprávu, že zemřela hvězda amerického seriálu Přátelé Matthew Perry. Představiteli Chandlera Binga bylo 54 let. Jak vás to zasáhlo?

Byla to první zpráva, kterou jsem viděla, když jsem se ráno vzbudila. Je to moc smutné pro všechny, pro televizní fanoušky i pro nás, kteří jsme se na seriálu podíleli.

I my v rámci českého znění jsme se opravdu stali přáteli a rodinou a americké protějšky jsou nám neuvěřitelně blízké. Já osobně jsem akorát sdílela krátkou zprávu na instagramu, ať Matthew Perry pozdravuje v nebi Rostislava Čtvrtlíka, který ho daboval a který bohužel také zemřel.

Jemu bylo 47 let...

Ano, už je to nějaká doba. Jeho roli potom převzal Aleš Procházka. Rosťa byl nemocný. U Matthew Perryho nevíme, jak to bylo. Mám pouze zprávy z bulváru, že neměl úplně nejšťastnější a nejpohodovější osobní život. Jeho autobiografii, kterou vydal loni, jsem ale nečetla.

Na počest Rosti Čtvrtlíka vznikl festival Čtvrtlístek... Ještě existuje?

Existuje, ale není to festival, je to recitační soutěž, do které se můžou přihlásit středoškoláci z různých škol. Většinou jsou tam děti z dramatických kroužků nebo ti, kteří se připravují na vysokou školu.

Já jsem tam spolu se Stáňou Jachnickou v porotě. A většinou je to tak, že děti chtějí zpětnou vazbu, takže jim ji dáváme relativně přísně.

Další tvorba

Nechala jste se slyšet, že vaše profese je pro vás zároveň i zábavou a vlastně štěstím. Z čeho se tedy teď pracovně radujete?

Je to tak. Pro mě je asi nejdůležitější, že moje práce je pestrá. Věnuji se tolika druhům práce, hraju divadlo, věnuju se dabingu a dabingové režii, takže to není stereotyp, je to zábava.

Momentálně jsem dodělala moc zajímavý film, který bude mít na Netflixu premiéru, od Davida Finchera. Snímek se jmenuje Killer a dělali jsme ho ve virtuálním českém znění, které podle mě dopadlo moc dobře. Popravdě řečeno jsem hodně zvědavá, co tomu řekne divácká obec...

Nedávno jste mluvila i o audioseriálu Já vrah v režii Davida Laňky. První série byla velmi úspěšná. Seriál dokonce získal první cenu za zvukový design, protože se točil v reálných prostředích. Vtahuje vás toto více než film?

To možná ne. Možná mě víc baví filmová práce. Ale spíše se to vyrovná divadlu. Ale samozřejmě v oblasti audia, ať už je to dabing nebo načítání knih, mám velké zkušenosti. A toto bylo pro mě nové, protože David Laňka celkově moc zajímavě mluví o tématu kriminálek.

Mimo jiné říká, že kriminálky a vraždy se staly konzumem. Běží v sobotu večer, v neděli večer v televizi a my se na to díváme a přijímáme to jakoby nic. Ale ono to není nic, ono je to špatné. A je otázka, jestli to vůbec na obrazovky v takové masovosti patří.

Právě proto to točil kontaktním zvukem, a to tak, aby to bylo hodně reálné, ne kvůli senzacechtivosti, ale právě proto, aby divák v rámci imaginace, když tu věc pouze poslouchá, víc vnímal hrůzu situací.

Co je pro vás zvuk?

Zvukům se trošku vyhýbám, protože jsem prací se sluchátky hodně přetížená a někdy unavená. Ale některé zvuky mám ráda. Třeba bzučení včel na jaře je jeden z mých nejoblíbenějších zvuků.

A co se týče hudby, asi jsem moc náročná. Mám ráda hudbu, která je spíše emotivnější, klidnější. Nejlepší hudba je ale pro mě ticho a zvuk lesa, když jdu na procházku.

Co musí mít člověk v sobě, aby byl dobrý dabingový režisér? A jak se Miriam Chytilová dostala k pěstování tulipánů? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.