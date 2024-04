Dalajláma daroval Havlovi mantru, která ho ochraňovala, a misku na čaj. ‚I na pivo,‘ pošeptal mu

Do Prahy pozval Václav Havel Rolling Stones, papeže i dalajlámu. S tibetským duchovním vůdcem se sešel několikrát – i krátce před smrtí – a stali se přáteli. Některá setkání, včetně toho posledního, zachytil také filmař Petr Jančárek. Jeho snímek Tady Havel, slyšíte mě? jde ve čtvrtek do kin. Praha 13:49 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daljláma a Václav Havel v prosinci 2011 | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Potřebujeme vás, říká tibetský duchovní vůdce Václavu Havlovi. Pak už slyšíme jen dalajlámův nakažlivý smích. Toto zachytil Petr Jančárek v roce 2009, když dalajláma přiletěl na pozvání Václava Havla na konferenci Fórum 2000.

Před nebezpečenstvím Havla chránila mantra od dalajlámy. Na znamení přátelství dostal i misku na pivo, vzpomíná prezidentův mluvčí Ladislav Špaček

„Dalajláma byl nesmírně srdečný člověk. Kdekoliv se objevil, šířil kolem sebe veselí a radost. Byl to člověk velmi přátelský,“ popisuje Havlův dlouholetý mluvčí Ladislav Špaček, který se po prezidentově boku také s dalajlámou několikrát setkal.

„S Václavem Havlem samozřejmě vedli vážné rozhovory. Po srdečném přivítání dalajláma obvykle Havlovi věnoval tibetskou bílou šálu. Jednou mu věnoval kovovou misku na čaj. Zaslechl jsem ale, jak Václavovi šeptá do ucha: ‚Ale můžeš z toho pít i pivo.‘ Nevím, jestli to nebylo proti typickým náboženským přikázáním, ale myslím si, že to skvěle dokumentuje ten velmi přátelský, velmi osobní vztah mezi nimi,“ říká Špaček.

Duchovní soukromí

Pozorujeme záběr z roku 2009, kdy Václav Havel zavedl dalajlámu do Divadla Na zábradlí a popisuje mu své divadelní začátky. Dalajláma si pak prohlíží Havlovu fotku z počátku 60. let. „Velmi krásná,“ směje se.

„Václav Havel měl k duchovním osobnostem velmi blízko. On nebyl praktikující, ani katolík, ani vyznavačem jiného náboženství. Nicméně kdykoliv byla audience u papeže, tak po oficiálním setkání delegace následovala privátní chvilka, tête-à-tête, kdy se uzavřeli sami. Jakožto mluvčí prezidenta jsem musel vědět úplně všechno, ale toto byla jediná výjimka. Vždy se tak tajuplně zatvářil a řekl: Tak to je snad to jediné, co vám, pane Špačku, neprozradím,“ líčí.

Jako talisman pro štěstí Václav Havel v peněžence neustále nosil dalajlámovu mantru. „Kdykoliv byl třeba v nebezpečí života, tak vždy významně ukázal mantru, poklepal prstem a řekl: Dalajláma,“ připomíná Špaček.

Tibetského vůdce Václav Havel pozval do Prahy i v prosinci 2011, pouhý týden před svou smrtí.

„Bylo zřejmé, že se spolu oba dva loučí navždy. Dalajláma tehdy něco Havlovi šeptal. Já si myslím, že si povídali o tom, že tam nahoře připravil pro Václava nějaké hezké místo, odkud bude vidět sem na zem a bude nás stále sledovat,“ vzpomíná Špaček.