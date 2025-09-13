Další úspěch pro český film. Snímek Křehký domov ve smíšené realitě vyhrál na festivale v Dánsku
Po úspěchu na Tchaj-wanu a ve Francii se přidává Dánsko. Tam všude vyhrál jednu z cen snímek Křehký domov českého režiséra Ondřeje Moravce. Nejnovější úspěch si film připsal v sobotu.
„Mám velikou radost, že jsme získali cenu zrovna na tomhle festivalu,“ říká pro iROZHLAS.cz Ondřej Moravec, režisér snímku, který vyhrál ocenění na největším dánském festivalu animovaných filmů Anidox:XR. „Kurátoři vybírají jen velmi málo projektu – pět – a z tak úzkého výběru pak získat i cenu, to je prostě úžasné,“ popisuje své pocity.
Pro Křehký domov z loňského roku jde už o třetí cenu. První získal snímek loni na festivalu v tchajwanském Kaohshiungu, vyhrál i letos v červnu na festivalu v Annecy.
Snímek vytvořil Moravec společně s ukrajinskou režisérkou Victoriou Lopukhinou a odehrává se ve smíšené realitě – diváci na něj koukají v brýlích jako na virtuální realitu, vnímají a interagují ale i s okolím, které v příběhu také hraje roli.
Křehký domov nabízí příběh jednoho běžného domova na Ukrajině, do kterého se propíše válka, kterou začalo Rusko už před více než třemi lety.
„Teď tam třeba byla jedna holčina z Ukrajiny, která studuje animaci. Její brácha je na frontě a vybírá pro něj peníze tím, že prodává svoje fotky. Tak jsem si jednu koupil. Říkala, že když to viděla, hodně brečela a že se jí hodně stýská po domově,“ popisuje jednu z čerstvých reakcí na film režisér.
„Pro lidi, kteří žijí mimo Ukrajinu je Křehký domov vždy taková velká emoční facka. Až z toho mám někdy výčitky. Ale oni mi vždy tak strašně děkují, že si říkám, že to snad má cenu,“ dodává.
Vítězství v Dánsku dává Moravcovi, který uspěl už se svou prvotinou Tmání, kterou natočil ve virtuální realitě, naději pro jeho další tvorbu.
„Momentálně pracuji na dvou projektech – Melodie neklidu, které budou na téma performační úzkosti a nervozity z vystupování. A druhý Odplouváš bude takový milostný rozchodový dopis s láskami, které nedopadly, a bude to postavené na lidových písních. Prototyp tohoto projektu jsme už úspěšně uvedli letos na Letní filmové škole,“ popisuje své plány do budoucna.