Absolventka FAMU Kashcheeva vyhrála na festivalu v Torontu. V animované Electře využila panenky a herce

Snímek Electra režisérky Darii Kashcheevy, posluchačky pražské FAMU, zvítězil v sekci krátkých filmů na filmovém festivalu v Torontu. Kashcheeva byla už dříve se svým předchozím kraťasem Dcera nominovaná na Oscara a získala řadu různých ocenění včetně studentského Oscara americké Akademie filmového umění a věd. Hlavní ocenění torontského festivalu získal snímek American Fiction (Americká fikce), režisérský debut Corda Jeffersona. Toronto 22:55 17. září 2023

Ve snímku Electra sleduje režisérka příběh mladé ženy, která se zkoumáním vlastních vzpomínek snaží vymezit vůči své matce a pochopit komplikovaný vztah k otci. Ve filmu pracovala Kashcheeva stejně jako u předchozí Dcery s loutkami, které kombinovala s pixilací, což je technika, která využívá herce jako objekty pro animaci.

Cenu diváků si z letošního festivalu odnesl Cord Jefferson, který se podílel na seriálech Boj o moc, Watchmen nebo Dobré místo. Jeho Americká fikce s Jeffreyem Wrightem v hlavní roli se zaměřuje na způsob, jakým běloši vnímají díla černošské kultury.

Hlavní postava, afroamerický spisovatel, zažívá obrovský úspěch, když napíše úmyslně hloupý román o „černošském stylu života“. K tomu ho donutí přístup lidí nakladatelství, kteří mu opakují, že jeho tvorba není „dost černošská“.

Výsledkem je román plný toho, co autor považuje za největší stereotypy o lidech s tmavou barvou pleti. Film je adaptací knihy spisovatele Percivala Everetta z roku 2001.

Festival v Torontu je často považován za předzvěst prestižních Oscarů. V minulosti ho získaly například v Torontu oceněné filmy Králíček Jojo, Zelená kniha nebo Králova řeč.

Za Americkou fikcí se v hlasování diváků na druhém místě umístilo komediální drama The Holdovers (Odložení) zasazené do 70. let. Hlavní postava, zakřiknutý učitel, v něm dohlíží o vánočních prázdninách v internátu na žáky, kteří se nemohou vrátit domů. Na třetím místě se v hlasování umístil film režiséra Hajaa Mijazakiho The Boy and the Heron (Chlapec a volavka).

Na festivalu se představil také film Hranice Agnieszky Holland, jehož koproducentem je česká společnost Marlene Film Production.