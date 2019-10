Animátorka Daria Kashcheeva převzala studentského Oscara. V děkovné řeči vyzdvihla FAMU a Česko

Animátorka Daria Kashcheeva v noci na pátek místního času přijala prestižní ocenění americké Akademie filmového umění a věd, zvané studentský Oscar. Studentka pražské Filmové akademie múzických umění (FAMU) tím navázala na úspěch Jana Svěráka a Marie Dvořákové, kteří tuto cenu získali v letech 1989 a 2017. Kashcheeva ve své děkovné řeči zdůraznila, jak těžkým krokem pro ni a jejího manžela, střihače Alexandra Kashcheeva, bylo stěhování z Ruska. Los Angeles 7:46 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krátký animovaný snímek Dcera | Foto: MAUR film | Zdroj: Státní fond kinematografie

„Před pěti lety, 10. září 2014, jsme s manželem přijeli do České republiky. Rozhodli jsme se žít v cizí zemi a změnit profese. Bylo to hrozně těžké. Nebyli jsme si jistí, zda jsme udělali správně. A pak 11. září, ale o pět let později, my zavolali z americké Akademie filmového umění a věd, že jsem vyhrála studentského Oscara. Bylo to naprosto neuvěřitelné,“ uvedla dojatá režisérka při slavnostním ceremoniálu, který Akademie vysílala živě na YouTube.

„Uvědomila jsem si, že to rozhodnutí bylo správné. Jsem šťastná, že jsme tehdy byli tak stateční. Proto bych České republice ráda pomohla nazpět, protože nám dala možnost tam pracovat a já tam mohla natočit svůj film.“

V děkovném projevu zmínila studentka svou domovskou FAMU a jejího děkana Zdeňka Holého. Ocenila, že na ni škola netlačila a dala jí potřebný čas pro práci. Své díky také směřovala producentce Zuzaně Roháčové. „Říkala mi: Dario, jestli něco pro svůj film potřebuješ, řekni si, seženeme to. Což vždycky ráda slyším,“ smála se.

Kashcheeva převzala studentského Oscara z rukou režisérů Chrise Millera a Phila Lorda, kteří mají na svém kontě animované celovečerní filmy Lego příběh a Zataženo, občas trakaře nebo hranou komedii 21 Jump Street a její pokračování 22 Jump Street.

„Náš profesor pašoval filmy z Polska. Přínos České republiky animovanému filmu a jeho historii je veliký, takže vám patří velké díky, že jste se k té tradici přidali,“ navázal Lord na děkovnou řeč Kashcheevy.

Loutky z toaletního papíru

Krátký snímek Dcera vypráví o vztahu mezi otcem a dcerou a jejich neschopnosti komunikace. Animátorka si jeho natáčení nijak neulehčila, protože se v něm rozhodla experimentovat s pohybem kamery.

„Během celého filmu jsem napodobovala ruční kameru, jako je to v hraném filmu. To pro mě byla velká výzva. Kvůli tomu se výroba protáhla, protože jsem musela animovat 24 okének za vteřinu,“ popsala Kashcheeva už dříve v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Další výzvou byla animace výrazů postav. „Hodně jsem přemýšlela, jak to budu dělat. Nakonec jsem vymyslela, že budu malovat mimiku rovnou na obličeje. Takže jsem animovala pohyb očí přemalováváním rovnou na obličej,“ dodává režisérka.

Studentské Oscary se předávají v celkem sedmi kategoriích, v každé bývají oceněny jeden až tři snímky, a to takzvanou zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Kashcheeva se svou Dcerou uspěla v konkurenci animátorů ze zahraničních filmových škol.

Úspěchy film sklízí také na festivalech. Nejvyšší ocenění Křišťál dostal třeba na francouzském festivalu v Annecy, připadla mu také cenu za nejlepší film na festivalu Fantoche ve Švýcarsku.