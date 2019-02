Účet na ČSFD mi před pár dny zrušili, o ovlivňování hodnocení mých filmů nevím, říká režisér Balda

Správci Česko-Slovenské filmové databáze (ČSFD) se v těchto dnech potýkají s údajně falešnými účty, které uměle navyšují hodnocení nového českého filmu Narušitel. Martin Pomothy, zakladatel ČSFD, neví, kdo za manipulacemi stojí. Režisér snímku David Balda podíl na podvodech odmítá. „Já o ničem takovém nevím,“ napsal v e-maillu serveru iROZHLAS a dodal, že spíše než filmová databáze ho zajímají reakce diváků na facebooku. Praha 8:30 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Balda | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Slyšel jste někdy dříve o podvodech s hodnocením na portálu ČSFD?

Poprvé jsem se o něčem takovém dozvěděl na portálu iROZHLAS.cz, kde byl uveřejněn článek, aniž bych byl dotázán pro vyjádření producenta filmu (Jedná se o tento článek, který se týkal obsahu debaty na Českém rozhlase Vltava a byl publikován na webu Vltavy. iROZHLAS doplnil reakce distributorských společností, které byly v pořadu označeny za možný původ manipulace s hlasováním, pozn. red.). Nicméně se na mě v minulých dnech obrátili někteří známí z oboru, že jim po hodnocení filmu byly smazány účty.

Jedná se o lidi, kteří film zhlédli na slavnostní premiéře v Lucerně a každý z nich si založil jeden účet, nešlo o žádné duplikování. Na jejich žádost jsem napsal e-mail s touto skutečností panu Pomothymu z ČSFD, avšak bez reakce.

Jeden z administrátorů ČSFD přímo na portálu napsal, že falešné profily hodnotily nejvyšším hodnocením všechny vaše filmy, „takže je poměrně očividné, kdo to dělá“. Víte o tom, že by někdo cíleně ovlivňoval (uměle navyšoval) hodnocení vašich filmů?

Já o ničem takovém nevím. Po vydání vašeho článku se na mě obrátili lidé, kteří po zhlédnutí Narušitele v kině založili účet a film ohodnotili. Nicméně to jsou svobodní lidé a myslím, že mají právo vyjádřit svůj svobodný názor.



Vy sám se na tom nepodílíte?

Já sám jsem měl na ČSFD jeden účet, který jsem si založil v roce 2015, ten byl také zrušen, stejně jako jeden účet mé příbuzné založený ve stejném roce.

A kdy byl váš účet zrušen?

Před několika dny.

Sledujete ČSFD? Ať už jako divák, nebo jako tvůrce? Nebo nějaký podobný zahraniční portál?

Ani ne, já spíše čtu reakce diváků, kteří píšou na na facebookovou stránku filmu, a je jich mnoho. Vzhledem k tomu, že na mém amatérském dokumentu Historie jednoho letadla je poměrně dost „nových“ negativních hodnocení, přičemž lidé měli naposledy možnost tento film vidět v roce 2015 na soutěži a bylo nás opravdu jen pár, je mi jasné, jak profily na ČSFD asi fungují…

Jsou tyto portály podle vás objektivní?

Z předchozích odpovědí se dá vyčíst, že o objektivitě dost pochybuji. Nevím, jaký je poměr fake účtů, poctivých účtů a účtů lidí, kteří hodnotí, aniž by film viděli.



​Myslíte si, že mají vliv na návštěvnost filmů?

Nevím, musíte se zeptat distributorských společností, ty s tím mají zkušenost, já ne.