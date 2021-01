Milovník kávy a sladkého Lynch. Tvůrce kultovního seriálu Městečko Twin Peaks slaví 75. narozeniny

„I špatné kafe je lepší než žádné.“ Tímto mottem se režisér David Lynch řídí celý život. Americký filmař dnes slaví 75. narozeniny. Jeho obsese sladkostmi a kávou se dostala také do jednoho z nejoblíbenějších seriálů filmové historie - Městečko Twin Peaks Los Angeles 17:36 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milovník kávy a sladkého - filmař a malíř David Lynch. | Foto: Universal Pictures

„Diano, je 11.30 dopoledne a vjíždím do města Twin Peaks,“ oznamuje do diktafonu agent FBI Dale Cooper v úvodu kultovního seriálu, který natočil David Lynch na začátku devadesátých let.

Série z lesnatých kopců v americkém státě Washington vypráví o záhadné smrti mladé dívky Laury Palmerové. Podobně jako ve většině předchozích filmů, i zde hraje důležitou roli nadpřirozeno, které Lynch proplétá se všední skutečností maloměsta.

Režisér se původně věnoval malbě, přes tu se dostal k animaci, a díky studiu na Americkém filmovém institutu nakonec k hrané tvorbě.

Velkého ohlasu se režisérovi dostalo až se snímkem Sloní muž, který získal osm nominací na Oscara. Černobílý film vypráví o lékaři a také muži se znetvořenou tváří.

Meditace a animované filmy

David Lynch se věnuje už desítky let transcendentální meditaci, která mu pomáhá se uklidnit před natáčením a díky které má i více tvůrčích nápadů.

Autor doslova popisuje tvorbu jako chytání ryb, kdy musí člověk doplout do větší hloubky, aby ulovil tu „Velkou rybu“. Své zkušenosti s meditací popisuje i ve stejnojmenné knize. Krátké texty doprovází jeho ilustrace, které nakreslil při telefonování s přáteli a kolegy.

Kvůli současné pandemii se Lynch věnuje opět animaci. Jeden z jeho snímků má dokonce zkomolený český název - Pozar, tedy Požár.

Animované filmy zveřejňuje na svém YouTube kanálu, kde každý den hlásí také, jaké je v Los Angeles počasí. David Lynch vydal také tři studiová alba a nahrál například singl se zpěvačkou Lykke Li.