Režisér Ondříček připravuje film o Zátopkovi. Martha Issová se kvůli němu učí házet oštěpem

Režisér David Ondříček kvůli filmu Dukla 61 sfáral mezi havíře. Nyní se připravuje na natáčení filmu o legendárním běžci Emilu Zátopkovi. Přiznává ale, že na maraton se určitě nechystá. Zato jeho manželka Martha Issová, která bude hrát Danu Zátopkovou, se už naučila slušně házet oštěpem. A Václav Neužil, který si zahraje čtyřnásobného olympijského vítěze, by si měl podle něj zaběhnout nějakou delší trať. Rozhovor Karlovy Vary 17:41 2. července 2018

„Rád běhám, ale nejsem takový běžec jako Emil Zátopek. Běhal jsem maximálně deset kilometrů, teď jsem rád, že uběhnu pár metrů,“ přiznává režisér David Ondříček s tím, že má problémy s kolenem.

Dodává ale, že po hercích filmu o Emilu Zátopkovi by chtěl, aby takovou zátěž podstoupili. Ondříčkova manželka Martha Issová, která bude hrát Danu Zátopkovou, se musela naučit házet oštěpem.

„Už jsme na ten film jednou trénovali a ona už házela tak dobře, že už házela nejhorší výsledky těch závodnic na závodech,“ přibližuje režisér.

A ani herec Václav Neužil, který ztvární Emila Zátopka, se zřejmě podobné zkušenosti nevyhne. „Byl bych rád, kdyby si Vašek zaběhl nějakou delší trať. Ale asi to bude muset být hodně měsíců před natáčením, protože na natáčení by byl pak zničený,“ dodává s tím, že sám by měl také něco takového podstoupit.

Zatím má ale v plánu studovat dobové materiály. „Už jsem dělal dokument o Emilu Zátopkovi, tak se znovu budu dívat na materiály, zkusím to překonat hlavou než nohama,“ usmívá se režisér.

Myšlenka na film, který se má točit v dubnu příštího roku, se zrodila už v roce 2007 – film se podle Ondříčka musí nejdříve urodit, než se člověk pro něco rozhodne.

S havíři se spřátelil

Film Dukla 61 sklidil po odvysílání Českou televizí velký úspěch, projekce proběhly i v Havířově, což byl velký zážitek – nechyběli havíři pamětníci, se kterými seděli dlouho do noci a povídali si.

„Byli z filmu nadšení, ale berou to jako film, realita je vždy trochu jiná,“ říká Ondříček.

Během natáčení začal objevovat celý kraj jak na povrchu, tak v podzemí, spřátelili se s mnoha lidmi. Přesto k filmu měl i další motivaci – rozevírající se nůžky mezi Prahou a ostatními městy.

„Přeci jenom jsme jeden stát, žijeme v něm a jsem přesvědčen, že navzájem máme mnoho společného, máme se rádi, ale jen je potřeba ten dialog otevřít,“ uzavírá s tím, že chtěl, aby film měl jednotící prvek – velké město přiblížit k menšímu a naopak.