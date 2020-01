Animovaný film Dcera si z festivalu nezávislých filmů Sundance odváží cenu za krátkometrážní film

Český snímek Dcera režisérky Darii Kashcheevy zvítězil na americkém festivalu nezávislých filmů Sundance v kategorii krátkometrážních animovaných filmů. Oznámili to na svém webu organizátoři. Festival, u jehož zrodu stál herec a režisér Robert Redford, je považován za největší přehlídku nezávislé filmové produkce ve Spojených státech. Park City 10:22 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Animovaný film Dcera režisérky a studentky pražské FAMU Darii Kashcheevy dosáhl skvělého úspěchu. | Zdroj: Státní fond kinematografie

Film Dcera, který vypráví beze slov o vztahu dcery a otce, získal už loni v září v konkurenci více než 1600 filmů z celého světa studentského Oscara a předtím si jeho tvůrci odvezli mimo jiné dvě ceny z největšího festivalu animovaných filmů na světě ve francouzském Annecy. Nyní je nominován i na cenu americké filmové akademie Oscar.

Hlavní cenu si letos v kategorii krátkých filmů odnesl francouzsko-marocký snímek So What If The Goats Die (A co když kozy zemřou) režisérky Sofie Alaouiové, který vypráví o osudech mladého horského pastevce.

Třiatřicetiletá studentka pražské FAMU Kashcheeva použila při tvorbě filmu Dcera metodu ruční kamery používané v hraném filmu. Výroba trvala asi rok a půl, autorka sama čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky a čtyři měsíce animovala. Technika, kterou zvolila, je časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu.

Film Dcera se nyní promítá ve Spojených státech na několika festivalech a je i součástí programu Animation Show of Shows, řekla v minulých dnech Kashcheeva. Mezi dalšími akcemi, na něž se Kashcheeva v dohledné době chystá, jsou festival Anima v Bruselu koncem února či březnový Tricky Women ve Vídni. V českých kinech uvede snímek Dcera na jaře společnost Aerofilms v rámci pásma animovaných filmů FAMU.

Sundance je největší festival nezávislých filmů v USA, svým významem je přirovnáván k trojici největších festivalů v Cannes, Benátkách a Berlíně. Letos na program vybírali pořadatelé snímky z 15.100 zaslaných přihlášek.

Češi uspěli na Sundance už v minulých letech. V roce 2016 byl na festivalu uveden krátký film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka, který získal cenu za režii. V roce 2012 měl na festivalu premiéru v mezinárodní soutěžní sekci film Bohdana Slámy Čtyři slunce.