Zkáza Dejvického divadla? ‚Už přesluhujeme,‘ říká Martin Myšička o novém seriálu

Kdysi slavnému Dejvickému divadlu hrozí zánik. Nezískalo grant na svou činnost a teď se o sebe musí postarat samo. Právě tak začíná šestidílný komediální seriál s názvem Zkáza Dejvického divadla, v němž oblíbení dejvičtí herci hrají sami sebe. Premiéru bude mít v roce 2019.

„Už delší dobu si uvědomujeme, že přesluhujeme,“ shrnuje v rozhovoru s Janem Pokorným umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička, když vysvětluje, kde se vzal nápad na nový seriál.

„Říká se, že divadlo funguje deset let, pak musí přijít rozklad nebo změna. A my fungujeme už dvacet let,“ dodává. „Od začátku bojujeme, abychom neokorali, abychom se nerozpadli.“

Hrát sám sebe je oříšek

Seriál Zkáza Dejvického divadla diváky vezme na různá místa: na zkoušky, do reálných hereckých šaten, na hřbitov, na pražský magistrát, ale i do Stromovky, kde Jaroslav Plesl a Václav Neužil špehují Marthu Issovou.

Jakou má Dejvické divadlo budoucnost? Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Myšičkou.

„Hrát sám sebe je oříšek. Na jednu stranu je to výhoda: ať udělám cokoliv, pořád jsem to já. Na druhou stranu, má-li to být zábavné a zajímavé, musí tam být určité posunutí. Tohle je komediální seriál, je tedy třeba zvětšit určitý atribut. A někdy je těžké najít míru,“ popisuje Myšička.

Václav Neužil například prohlásil, že herci v novém seriálu nehrají ani tak sebe, jako si spíš na sebe hrají. „Máme chytré herce. Jedním z rysů našeho divadla je, že si herci o tom, co hrají, něco myslí,“ dodává Martin Myšička.