V 64 letech doplavala z Kuby na Floridu. Příběh plavkyně znovu ožívá a s ním i temné vzpomínky

Diana Nyadová se po svých 60. narozeninách rozhodla, že si splní dlouholetý plavecký sen. Tím bylo překonání průlivu mezi Kubou a Floridou pouze vlastními silami. Její příběh se po deseti letech dočkal filmového zpracování a odhaluje neuvěřitelně náročný sportovní výkon dnes čtyřiasedmdesátileté Američanky. Diana Nyadová v roce 2013 | Foto: ČTK/AP

Filmaři ze streamovací platformy Netflix uvedli začátkem listopadu snímek s názvem Nyadová. Ten vypráví o jednom z nejodvážnějších sportovních výkonů ženy, která v roce 2013 úspěšně dokončila 165 kilometrů dlouhou vzdálenost mezi Kubou a floridským souostrovím Key West.

Nyadové se ale extrémní kousek povedl až na popáté. Vůbec poprvé skočila do kubánských vod v roce 1978, když jí bylo 29 let. Tehdy skončil její pokus neúspěchem. Stejně tak další čtyři, o které se pokusila během let 2011 až 2012.

Vytrvalá plavkyně si mohla oddychnout až v roce 2013, po 53 hodinách doplavala z Kuby na Floridu. To jí bylo 64 let, tedy 35 letech poté, co se poprvé rozhodla uskutečnit neuvěřitelný sen.

Film mapuje čtyři předchozí neúspěšné pokusy Nyadové a jejího týmu, který ji během nebezpečné plavby přes moře doprovází na lodi. Nyadové totiž cestu k vytouženému cíli komplikují nejen žraloci, smrtelně jedovaté medúzy čtyřhranky, ale také nevyzpytatelný Golfský proud.

Herci a skuteční představitelé postav z filmu Nyad, který vypráví příběh plavkyně Diany Nyadové z roku 2013. Dianu ztvárnila herečka Annette Beningová a její kamarádku Bonnie si ve filmu zahrála Jodie Fosterová | Foto: Netflix

Kromě hmatatelných překážek však statečnou americkou plavkyni provázejí i stavy extrémního vyčerpání a halucinace, o kterých mluvila třeba na jedné ze svých přednášek během konference TED před deseti lety.

„Najednou vidím Tádž Mahal. Prožívám podivné stavy a říkám si, páni, nikdy by mě nenapadlo, že tady narazím na Tádž Mahal. Je to úžasné a přemýšlím, jak dlouho jim asi trvalo, než to postavili,“ prozradila Nyadová, jaké výjevy se jí v moři rodily v hlavě.

Zneužitá trenérem

Odhodlání a vůle jsou bezesporu nejsilnější stránkou dnes čtyřiasedmdesátileté Američanky, která ve filmu odhalí i části svého života s daleko temnějším podtextem, než jsou hlubiny Mexického zálivu.

„Velmi tvrdě jsem spala, když se to stalo. Z ničeho nic se objevil nade mnou. Strhl mi mé oblečení a chytil mě za prsa. Byl celý říčný a sténal. Já jsem skoro dvě minuty vůbec nedýchala, mé tělo úplně ztuhlo. Když se konečně odplížil z té místnosti, zalapala jsem po dechu, jako kdybych byla celou tu dobu pod hladinou a vyzvracela jsem se na podlahu,“ zavzpomínala v rozhovoru pro New York Times Nyadová na svého tehdejšího trenéra, který ji ve 14 letech znásilnil.

Diana Nyadová připlavala k floridskému souostroví Key West | Zdroj: Reuters

Tyto nepříjemné vzpomínky nedokázala ani po více než 50 letech z hlavy vytěsnit a draly se na povrch v momentech, kdy polykala litry slané mořské vody a s pomocí silikonové masky proti medúzám mířila směrem k vysněnému cíli.

Toho Nyadová dosáhla 3. září 2013, kdy závěr jejího plaveckého výkonu sledovaly na pláži stovky fanoušků. Těm pak zcela vyčerpaná sdělila tři myšlenky, které jí během dlouhé cesty oceánem vytanuly na mysl.

„Mám pro vás tři zprávy. Zaprvé: nikdy to nevzdávejte. Zadruhé: na splnění svého snu nikdy nejste staří. A zatřetí: vypadá to jako individuální sport, ale stojí za tím celý tým.“

Průliv mezi Kubou a Floridou přeplavala v roce 1999 jako první Susie Maroneyová, ta ale ke svému výkonu použila ochrannou klec. Nyadová tak byla prvním plavcem, který vzdálenost mezi oběma břehy zvládl bez železné konstrukce proti mořským predátorům.

Diana Nyadová v roce 2013, kdy se vynořila z moře na pobřeží Floridy: