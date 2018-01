Do Česka tečou filmové miliardy. V lokacích se střídají Dolan, Bloom i Bollywood

V roce 2003 utratili v Česku zahraniční producenti přes pět miliard korun. O rok později ale nastal obrovský propad téměř o čtyři miliardy zejména v důsledku spuštění filmových pobídek v Maďarsku. Růst se podařilo nastartovat až v roce 2010. Od června 2010 nabízí Česká republika, stejně jako celá řada evropských zemí, ale také regionů v USA, Kanadě nebo Austrálii, pobídky pro filmovou a televizní produkci. Cílem zavedení filmových pobídek bylo navrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost v evropském a mezinárodním měřítku.

A to se postupně daří. Od zavedení pobídek se situace stále zlepšuje. Českou republiku si pro natáčení volí v několika posledních letech zejména produkce televizních seriálů a filmů s historickou tématikou. Důvodem pro to jsou zejména různorodé lokace a kreativní a řemeslné profese, které Česká republika nabízí – od výpravy, stavby dekorací, přes kostýmy až po výrobu rekvizit. Útrata zahraničních produkcí vzrostla od zavedení pobídek téměř pětinásobně.

„V loňském roce tu například podle Státního fondu kinematografie utratili němečtí filmaři 850 milionů korun. A se čtrnácti různými projekty tu strávili bezmála 400 natáčecích dnů,“ uvádí Ludmila Claussová z Czech Film Commission.

Natalie Portmanová nebo Orlando Bloom

Standardně u nás točí televize ARD a ZDF. Němci nebyli ale jediní. V Praze dokončoval vloni své drama Smrt a život Johna F. Donovana Kanaďan Xavier Dolan s hvězdami Kitem Haringtonem, či Oscarem oceněnými Natalií Portmanovou a Susan Sarandonovou v obsazení. Vysokorozpočtovou romantickou komedii u nás točil i bollywoodský režisér Imtaiz Ali. „Ve druhé polovině roku také přijel americký herec Orlando Bloom, který připravuje televizní seriál Carnival Row. S natáčením však někteří filmaři ještě neskončili, takže nelze zatím přesně vyčíslit, kolik tu celkově vloni za filmové pobídky utratili,” dodává Claussová.

V Praze zůstali přes Nový rok i tvůrci německého seriálu Das Boot, který má navazovat na válečný film Ponorka z roku 1981. „Chtěli jsme vytvořit něco, co připomene originál a zároveň bude mít stejné motivy, jako mladíci, kteří společně pracují na jedné lodi. Téma marnosti války, v níž všichni prohrávají, to je jedno z velkých poselství filmu, které bychom rádi dostali i do seriálu,“ říká jeho producent Moritz Polter.

Natáčení seriálu Das Boot skončí v Česku v závěru ledna. Až do března tu bude další německý štáb připravovat druhou řadu historického seriálu Charité, v jehož první řadě byly využity i lokace v Jaroměřské pevnosti Josefov. Své záběry už mají naopak hotové tvůrci německé kriminálky z prostředí Prahy a dvoudílného thrilleru Noc čarodějnic.