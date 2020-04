Kdy se vrátí filmaři? Orlando Bloom a mnozí další chtějí v Česku zase natáčet, možná už v červnu

Zahraniční filmové štáby, které před měsícem kvůli koronaviru opustily Česko, už plánují návrat. Se zástupci Státního fondu kinematografie jednají o tom, jak zajistit, aby neohrozili zdraví členů štábu ani obyvatel České republiky. Právě fond nabízí štábům z celého světa filmové pobídky a spolu s Českým filmovým centrem pomáhá tipovat lokace, které by se tvůrcům mohly zamlouvat. Praha 9:00 14. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orlando Bloom zavítal během natáčení i na stadion Kladna | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Radiožunál

„Je to asi dva týdny, co jsem mluvila se zástupci Netflixu a vím to také od českých producentů, kteří se zahraničními štáby pracují, že se většina z nich chce vrátit. Z devadesáti devíti procent to také udělají, možná tu už nebude produkce projektu Avangeres, protože ta už má natočeno, co potřebovala a zbytek dodělá u sebe doma, ale ostatní mají rozestavěné kulisy, nechali tu rozdělanou práci. Teď musíme ladit, za jakých okolností se vrátí,“ říká pro Radiožurnál Helena Bezděk Fraňková s tím, že se to může stát klidně už v červnu.

„Těch štábů je tolik, že se musíme domluvit na termínech tak, aby se sem takzvaně vešly,“ dodává.

Barrandovská filmová studia

Nejenom díky filmovým pobídkám je Česká republika vyhledávanou lokací k natáčení velkých světových produkcí. Podle jednoho z producentů Filipa Heringa zahraniční filmaři jezdí do Česka i díky zručnosti zdejších řemeslníků.

„Nejvymakanější na tom jsou ty povrchy, jinak je to jednoduchá dřevěná konstrukce. Tohle je přesně typická česká práce. To je ten filmový průmysl. Nejsou to kameramani. Jsou to lakýrníci, natěrači nebo akademičtí sochaři, kteří tu pracují," popisuje producent kulisy hradu na pražském Barrandově, kde natáčí společně s německými kolegy fantasy pohádku.

„Jde o v Německu vcelku známý příběh o strašidlu Hui Buh. Je to nešikovné strašidlo, které se snaží zastrašit kdekoho, ale všichni se mu smějí. Natáčení už máme rozjeté, zbývá nám jen čtyři nebo pět neděl tady v ateliérech," popisuje producent Filip Hering, který zaměstnává většinou živnostníky.

Skoro všem spolupracovníkům vyplatili bonusy, které schválil německý producent. „Bylo to velice fér. To jsem ještě nezažil," uzavírá český producent, který doufá, že se brzo otevrou státní hranice alespoň pro zahraniční pracovníky.

Zdravotní situace je nejpodstatnější

Známé zahraniční značky typu Warner Bross, Sony, Disney, BBC, Netflix nebo Amazon jen loni natočili v České republice asi osm desítek filmů a seriálů, a přinesly do české ekonomiky téměř devět miliard korun, jak vyplývá ze zprávy Asociace producentů v audiovizi.

Největším zakázkovým projektem byla druhá série fantasy seriálu Carnival Row s hollywoodským hercem Orlandem Bloomem.

„Bavíme se o tom, jakým způsobem budou zajištěny podmínky proti šíření nákazy. Samozřejmě, že lidé na place a od štábu budou mít roušky, ale těžko je budou mít na sobě herci před kamerou, v cateringu by měly být měřáky teploty, dostatek dezinfekce a hlavně dorazit by mělo mnohem méně lidí ze zahraničí. Takže paradoxně na filmu budou pracovat nejenom tolik oblíbení řemeslníci, ale také Češi z těch uměleckých profesí,“ přidává Fraňková, že zatím není nic konkrétně domluvené, a zdůrazňuje, že zdravotní situace je v rozhodování nejpodstatnější.