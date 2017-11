Do českých kin míří Suburbicon, Clooneyho bláznivá komedie s rasovým podtextem

George Clooney není jen charismatický herec, ale i režisér. Tentokrát si přizval své herecké přátele, Julianne Moorovou a Matta Damona a společně natočili film podle předlohy bratrů Coenových. Film Suburbicon: Temné předměstí, který teď vstoupil do českých kin, se na první pohled může zdát jen jako bláznivá komedie plná vražd. Skrývá v sobě ale mnohem zásadnější téma. Washington 8:00 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matt Damon, Julianne Moorová a George Clooney na premiéře filmu Suburbicon v Los Angeles 22. října 2017 | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

Hlavní zápletka se sice točí kolem série vražd v klidném 60 tisícovém městečku Suburbicon. Nedílnou součástí příběhu je ale i černošská rodina Meyersů. Jejich přistěhování se do do té doby zcela bělošského města způsobí velký rozruch a Meyersovi nakonec čelí i útokům rozběsněného davu.

Filmové festivaly nabídnou v listopadu oscarové kandidáty i britskou Zkrocenou horu Číst článek

Tato část filmu se skutečně stala a tak trochu vyvrací ideu dokonalých 50. let v Americe, se kterou ve své kampani pracoval současný prezident USA Donald Trump, naznačil v rozhovoru pro web The Hollywood reporter Goerge Clooney.

„Myslím, že je dobré si připomínat, že věci, které posloucháme a o kterých mluvíme dnes, už tu dávno byly. Chtěl jsem to natočit zábavným, bláznivým způsobem. A to se nám myslím povedlo. Nevím, jestli je ten film zábavný, ale určitě je bláznivý,“ popsal Clooney.

Silný rasový podtext

Rasový podtext je podle Matta Damona velmi silný. „George hned na začátku zdůraznil, že se vůbec nepodíváme do Meyersovic domu. A to je zásadní - vždy je vidíme vlastně jen zdálky. Motiv diskriminace je tam zjevný - bílý muž v zakrvácené košili jezdí na kole a vraždí lidi, ale nikdo si ho nevšímá. Všichni se zaměřují jen na tuhle černošskou rodinu, kterou se ani nesnažili poznat. V jejich čtvrti se děje něco špatného a je to automaticky chyba téhle rodiny,“ řekl herec v rozhovoru pro YouTube kanál GlobalGrind.

Recenzenti se ale zatím shodují, že Clooneyho Suburbicon naráží na snahu spojit příliš mnoho žánrů dohromady - od společenské satiry přes detektivní záhadu až po komedii.