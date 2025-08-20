Do San Sebastiánu míří drama Nevděčné bytosti. Bude soutěžit po boku Franze od Agnieszky Holland
O premiéry českých filmů na zahraničních festivalech letos není nouze. Kromě Franze od Agniezsky Holland uvidí nejdříve zahraniční diváci také novinku režiséra Olma Omerzua. Jeho rodinné drama Nevděčné bytosti se dostalo do hlavní soutěže festivalu ve španělském San Sebastiánu. Ten bude ve druhé polovině září. Hostem Českého rozhlasu Plus byl režisér Olmo Omerzu.
Váš snímek vypráví o čerstvě rozvedeném otci, který vezme k moři své děti, aby s nimi opět navázal vztah. Můžete podrobněji popsat nebo rozvést, o čem váš snímek je, co vás k němu inspirovalo?
Je to příběh rozvedeného otce, který se snaží dokázat, že ještě jako otec za něco stojí. Nemá to ale jednoduché, protože jeho dcera Klára trpí poruchou příjmu potravy. Ona se tam zamiluje do místního chlapce, u kterého se ale ukáže, že je obviněn z vraždy. Její stav se pak po návratu domů prudce zhorší.
Pro mě bylo velmi důležité se zaměřit na to, kam jsou rodiče schopní zajít, aby zachránili svoji dceru. A je to taky hodně o tom, jak je tenká hranice mezi péčí a manipulací.
Název Nevděčné bytosti tedy odkazuje k dětským postavám?
Pro mě jsou ty nevděčné bytosti v našem filmu spíš ti dospělí než ty děti. Ale pochází to přesně z toho, co známe z dětství, že nám často někdo vyčítá, že jsme byli za něco nevděční. V tom filmu se ale ukáže, že nevděční jsou spíše ti dospělí.
Do San Sebastiánu se vracíte po 10 letech od premiéry Rodinného filmu. Je pro vás španělský festival důležitým místem pro uvedení vašeho nového snímku?
Ano, velmi. Rodinný film mi tehdy po premiéře otevřel spoustu možností, jak pokračovat dál ve své kariéře. Je to strašně skvělá platforma, kde poprvé ukázat film a kde ho uvidí spousta lidí z celého světa.
Tentokrát pracujete s mezinárodním hereckým obsazením. Dle čeho jste vybíral herce? Jak vůbec ta spolupráce mezi nimi z různých zemí vypadala?
Ono to pochází hodně z toho konceptu, že mluvíme o rozpadu rodiny, která je bilingvní a je trošku rozbitá i v těch jazycích. Pracoval jsem hodně s tím, jak dneska funguje tento fenomén nebo tento typ rodin, kde se ty jazyky přirozeně mezi sebou prolínají.
Do hlavní role jsem obsadil Barryho Warda, což je irský herec, kterého známe třeba z filmu Kena Loache Jimmyho tančírna. Mámu hraje Barbora Bobulová, slovenská herečka, která má naprosto vynikající kariéru v Itálii a podobně.
Film vznikal mimo jiné také v koprodukci pěti států. Kde všude jste natáčeli?
První půlka se odehrává v Chorvatsku na ostrově, v kempu a pak se v té druhé půlce rodina přesune do Čech. Ta koprodukce tedy není určená jen tím, že by se všude natáčelo, ale zároveň i ten štáb byl mezinárodní.
Na festivalu v San Sebastiánu se bude váš film promítat od devatenáctého do dvacátého osmého září. Kdy ale čeští diváci uvidí Nevděčné bytosti?
Uvidí ho pravděpodobně na začátku příštího roku. Do té doby bude film cestovat po dalších zahraničních festivalech a pak ho uvedeme v Česku. A na to se moc těším.
Víte, v jaké konkurenci se na mezinárodním festivalu ocitnete?
Ano, je tam spousta režisérů, které mám hodně rád. Například Arnaud Desplechin nebo Agnieszka Holland a další.