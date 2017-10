Do slovenských kin míří dokument Mečiar. Osobní zpověď režisérky o 90. letech

Tereza Nvotová dávala film Mečiar dohromady čtyři roky. Snaží se v něm popsat fenomén trojnásobného bývalého slovenského politika od jeho nástupu do čela vlády, přes rozpad Československa, únos Kováčova syna i odchod Mečiara z veřejného života.

„Samozřejmě, že ten film jsem dělala i kvůli tomu, jaká je dnes situace na Slovensku. Proč jsme druhá nejzkorumpovanější země v celé Evropě, proč jsme si zvykli na takovou politickou kulturu, jakou máme dodnes,“ řekla Nvotová na tiskové konferenci, kterou sledoval Radiožurnál.

Film se skládá z příběhu rodiny režisérky Nvotové a jejího vnímání společenského dění, ale také hlavně z archivních záběrů, rozhovorů s bývalými politiky, publicisty.

A také jednoho rozhovoru s Vladimírem Mečiarem, který původně natáčela Nvotová jako bakalářskou práci na FAMU. Později ji došlo, že si práce zaslouží širší formát.

„Požádala jsem ho znovu o rozhovor, protože mi přišlo fér dát mu prostor vyjádřit se k novým věcem, na které jsem přišla. Dokonce jsme se jednou i znovu setkali, tam jsem mu řekla, že do toho šlo HBO a že to děláme jako větší film do kin. On souhlasil, že uděláme rozhovor, ale potom se mi už neozval,“ řekla režisérka při premiéře filmu, na které byla i zpravodajka Radiožurnálu.

Film Nvotová Mečiarovi poslala, jestli se mu líbil, ale neví. Jak sama zdůrazňuje, nesnažila se prý dělat investigativní dokument, ale ukázat obraz doby hlavně tak, aby ji pochopili i mladí lidé, kteří si z ní toho moc pamatovat nemůžou.

Slováci by o zkušenostech s premiérem Vladimírem Mečiarem mohli vyprávět | Foto: Tomáš Novák | Zdroj: Český rohlas