Dobíjí mě skvělí lidé, půlka Česka na mě má telefon. Z předávání Lvů mám okno, říká herečka Zlatohlávková
„Mám štěstí na lidi,“ pochvaluje si herečka Zuzana Zlatohlávková. „Zatím ještě nejsem tak na roztrhání, že bych se cítila vyčerpaná,“ říká v pořadu Radiožurnálu Host Lucie Výborné. Z DAMU zamířila do Švandova divadla a od té doby střídá filmové role se seriálovými – od Případů 1. oddělení přes Ivetu až po novinku Bratři a sestry. Co ji na herectví pořád baví? A proč se vedle hraní věnuje i čínské medicíně?
Herečka Zuzana Zlatohlávková mě tady během písničky Michala Hrůzy velmi překotně a strašně rychle přesvědčovala, že to umí i pomalu. Ale máte pocit, že tento příval energie od vás lidi čekají? Že přijde Zlatohlávková a bude veselo a bude dobře?
Myslím si, že jo, že to někdo očekává a možná mě i kvůli tomu zvou. A taky si tím pádem o sobě myslím, že bych měla. Ale není to zatím obtěžující, není to tak, že by mi to přerostlo přes hlavu. A druhá věc je, ještě pořád nejsem tak na roztrhání, že bych se cítila vyčerpaná.
Hrstka nešťastných lidí ovládá svět a my ostatní jsme taková tlupa kámošů. Zachránit svět můžete i tím, že se na někoho usmějete nebo ho obejmete, říká Zuzana Zlatohlávková
Jak pořád dokola opakuji a budu opakovat, mám lidi ráda. Kapitán Demo, Zlatíčka – tu písničku miluji, vystihuje to přesně. I když mě občas už začínáte pěkně… Stejně tam ta láska k lidem bude.
Někdy se to očekává, ale je můj problém, jak to poberu, protože to je o šetření s energií. Můžu mít den, kdy se potřebuji dobít, a když budu nedobitá ještě pořád dávat, tak pak třeba vyhořím. A budu si za to moct sama.
A máte někoho, ke komu jdete, když se potřebujete načerpat?
Mám štěstí na lidi. Mám neskutečnou partu skvělých lidí, takže tam by byl problém si vybrat. (směje se)
Parta v divadle? Nebo kamarádi?
Za celý život, co jsem posbírala od základní školy, střední školy, kroužků, různých sportovních družstev, vysoké školy přes angažmá, kolegy, lidi z vlaků Českých drah… Půlka České republiky na mě má telefonní číslo. Pak se divím, že nestíhám. (směje se)
Minutová řeč
Letos na předávání Českých lvů jste byla poprvé, rovnou jste si jednoho odnesla. Věděla jste, že na tu řeč máte minutu?
Pravda je taková, že jsme dostali asi měsíc dva před udělováním e-mail z České televize, který já jsem si ovšem přečetla den předem. To už mě honila Daniela Špinar, která mě doprovázela.
Vzala jsem si ji tam, protože maminka a můj muž mi dali košem, že na tyto ceremonie nepotřebují jít. To jsem se neurazila, to je v pohodě, chápu. Tak jsem přemýšlela, koho, a napadla mě Daniela, protože má taky tvůrčí prsty v druhé řadě seriálu Dobré ráno, Brno.
Ta byla samozřejmě šťastná a už mě v pátek bombardovala, že druhý den někam jdeme, neví, v jaké řadě sedíme, kde a kdy máme být, kdy je welcome drink, kdy máme vypadnout. A že už začíná být nervózní, protože má čtvrt roku připravené hadry, ale vůbec neví nic organizačně, tak ať jí laskavě přepošlu ten e-mail.
Já jí ho přeposlala, ale stejně sama jsem se dozvěděla, že na to máme minutu a že nás důrazně žádají. A v tu chvíli jsem to vzdala.
Vy jste si něco připravila?
(směje se) Víte, jak jsem si to připravila?
Chodila jste po bytě a deklamovala jste?
Jo, sbírala jsem třeba špinavé hadry po dětech. Vůbec jsem neměla v plánu si ten den připravovat řeč, ale ráda si povídám sama se sebou, kromě zpívání a tancování…
Pardon, máte nějaká domácí zvířata?
Právě, že nemáme.
S těmi se dost často hovoří. To je takový mezistupeň, než si začnete povídat sama se sebou.
Takže já jsem ho přeskočila. Ale budu připravena na stáří, budu přesně vědět, jak se sebou pracovat. (směje se)
Takže jste sbírala ponožtičky…
A do toho mě najednou napadlo, že už se to blíží, a představovala jsem si, co bych sdělila lidstvu, ať to má hlavu a patu, ať nezapomenu na všechny, ať je tam i troška humoru i lásky, všeho. A začaly to být monology.
Stejně se tam nacpal i Putin a Fico, Slovensko, kácení bukových lesů v Čechách… Škoda, že jsem si to nenahrávala, to byly brutální stand-upy. Ale když jsem se dozvěděla, že mám 60 vteřin, tak mi bylo jasné, že to je konec.
A co z vás nakonec vypadlo?
Skoro nic. Mám tmu. Byl to šok, byl to stres. Lucie, už to chápete? Při mé rychlosti 60 vteřin – co tam nacpu? Nevěděla jsem, koho upřednostnit, takže jsem v tom chvatu, stresu zapomněla poděkovat… Jak se jmenuje ta komise, co nás hodnotí?
Akademie.
Děkuji vám pěkně. No vidíte. Omlouvám se, nemyslím to zle, vypadlo mi to slovíčko. Takže Akademii jsem zapomněla poděkovat, že mají vkus. (směje se)
Domnívám se, že jsem nepoděkovala Honzíkovi Prušinovskému. Ale naštěstí ho známe – trošku i vy, Lucie –, že to je taky parádní parťák. Takže jsem věděla, že mám odpuštěno. Navíc jsem mu děkovala milionkrát, to jsem ani nevěděla, že za to někdy budou ceny. Ale mohla jsem zveřejnit poděkování.
A důkaz, že to pro mě skutečně bylo trošku stresující, je, že jsem se druhý den ptala svého muže, jestli jsem mluvila česky, nebo slovensky. Fakt mám okno, tmu.
A i mladším kolegyňkám, které byly nominované, jsem chtěla sdělit, ať se ničeho nebojí, že jsou na začátku a že už ty nominace jsou v podstatě vítězství.
Neotřelý námět
Přeskočíme z předávání Českých lvů na seriál Bratři a sestry s podtitulem Možná jich máte víc, než si myslíte. Vy tam hrajete Moniku Bočkovou. Rovnou v prvním díle vybuchne granát – vy a váš manžel Roman vdáváte dceru, ale těsně před obřadem se dozví, že její nastávající manžel je její bratr. Co se vám na tomto seriálu líbí?
Ten námět je určitě neotřelý. Nevím, jestli v českém filmu nebo seriálu bylo zpracované něco podobného. Není to zatím ostřílené téma a námět se povedl. Ale je fakt, že vůbec nevím, jak to skončí. Ještě jsme nečetli všechny díly. Pořád se to píše, i když už to běží v televizi. Je to rychlovka.
Takže nevíte, jak to dopadne?
Úplně nevíme, jak to dopadne. To je zajímavé, co? Jenže já to pro tu roli nepotřebuji. Nemá to být nekonečný seriál, ale dlouhodobý seriál. Kdybych hrála ve filmu, to bych si ještě přála takovou tu roli, na které fakt pracujete hodně… Neříkám, že tady se nesnažím, ale není to psychologicky pro mě tak náročné, není to plocha jenom o Bočkových.
Čili chci říct, že když máte film a máte tam těch 60, 90 nebo 120 minut, abyste udělali ten tzv. oblouk, jak se říká, od A do Z, tak tam je potřeba vědět, jak skončíte, protože si to musíte trošku rozvrstvit, abyste tam dala všechny emoce.
Ale toto beru sportovně, nehroutím se jako herečka. Říkám si – vždyť je to jak v životě. Taky nevím, co bude za týden.
Jaká divadelní role čeká Zuzanu Zlatohlávkovou na jaře příštího roku? Koho si zahraje v nové pohádce Zdeňka Svěráka? A proč zásadně nečte smlouvy? Poslechněte si celý rozhovor nahoře v článku.