Dokument o Jiřím Trnkovi už sbirá ceny na festivalech, do českých kin zamíří v listopadu

Špalíček, Bajaja, Staré pověsti české, ale také film Ruka nebo film o Kybernetické babičce pod všemi těmito filmy je podepsaný filmař, výtvarník a také režisér Jiří Trnka. Ovlivnil celou animovanou tvorbu v Evropě, teď o něm vznikl česko-francouzský dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel. Na jeho vzniku má zásluhu také Tereza Brdečková. Posledním Trnkovým dílem byl snímek Ruka, který je alegorií na totalitní moc a v polovině 60. let cenzura tento film zakázala.

Francouzský režisér přijíždí do České republiky, aby našel kopii filmu Bajaja, který ho v dětství přímo uchvátil a při tomto hledání také hledá, kdo byl Jiří Trnka. Tak popisuje základní příběh nového dokumentu Tereza Brdečková.

Vznikl česko-francouzský dokument o Jiřím Trnkovi, zatímco už sklízí ceny na soutěžích v zahraničí, do českých kin vstoupí na podzim.

„Česko-francouzský film s názvem Jiří Trnka: nalezený přítel, je takový dlouhodobý projekt a sen, který mám z pocitu dluhu k Jiřímu Trnkovi a jeho dílu. Jiří Trnka byl spolupracovníkem mého otce, který byl jeho scenáristou,“ řekla Radiožurnálu Brdečková, pro niž samotnou je snímek hodně osobní záležitostí.

Trnka stál u vzniku studia Bratři v triku, natočil šestnáct loutkových filmů, pro které navrhl nebo vyrobil více než 130 loutek. Podle Brdečkové se na něj ve světě, ale i v Česku tak trochu zapomíná. I proto vznikl tento snímek.

„Zároveň odhaluje drama Trnkova života, drama člověka, který žil v době, která byla velmi složitá a když se proti ní pokusil protestovat, tak byl zbaven práva tvořit,“ vysvětluje.

Posledním Trnkovým dílem byl snímek Ruka, který je alegorií na totalitní moc a v polovině 60. let cenzura tento film zakázala. V roce 1984 jej americká akademie označila za pátý nejlepší animovaný film všech dob. Právě kvůli němu se Jiří Trnka znelíbil tehdejšímu komunistickému režimu.

„Režisér Joël Farges skutečně cítí, že je to jeho znovu nalezený přítel z dětství a já si představuji, že by to mohl být znovu nalezený přítel pro diváky malé i velké, kteří na Trnkovo dílo tak trochu zapomněli,“ doufá Brdečková.

Jiří Trnka: Nelezený přítel už v červnu získal na festivalu v Boloni cenu studentské poroty za nejlepší dokumentární film. Podle Brdečkové se ale producenti rozhodli českou verzi uvést jako připomínku 50 let od úmrtí Jiřího Trnky. V kinech bude proto od konce listopadu.