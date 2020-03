Snímek V síti se stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem. Překonal i dokument Občan Havel

Snímek V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který je šokující výpovědí o zneužívání dětí na internetu, se za prvních sedm dní v kinech stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii. S aktuálním počtem 179 139 diváků se rovněž stal nejúspěšnějším filmem distribuční společnosti Aerofilms. Praha 17:33 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z natáčení dokumentárního filmu V síti | Zdroj: Hypermarket Film

Z pomyslného trůnu sesadil dokument Občan Havel Pavla Kouteckého a Miroslava Janka z roku 2007, který vidělo 163 726 diváků. Informovala o tom za společnost Aerofilms informovala Radka Urbancová.

Celovečerní dokument V síti je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online.

Většina mužů útočících na děti na internetu nemá sexuologickou diagnózu, říká sexuoložka Číst článek

Setkaly se s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií.

V některých případech je divák svědkem vydírání, kdy dívkám vyhrožují, že fotografie zveřejní na internetu. Jedním z mužů je dokonce člověk pracující s dětmi.

2458 sexuálních predátorů

Tři herečky během deseti dnů kontaktovalo prostřednictvím sociálních sítí 2458 sexuálních predátorů. Materiály natočené dokumentaristy prověřili pražští kriminalisté a podezírají devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což hrozí až dva roky vězení.

Panuje mýtus, že jde o starce. Predátoři často nejsou o moc starší než jejich oběti, varuje odborník Číst článek

Dokument bude součástí osvětové kampaně ve školách. Promítání snímku, nad kterým převzalo záštitu ministerstvo školství, si mohou školy objednat. Přístupný je lidem od 15 let. Kratší verze s názvem V síti: Za školou trvající 63 minut, mohou zhlédnout děti od 12 let.

„Máme za sebou projekci pro asi 70 dětí ve věkovém rozmezí 11 až 14 let a byl to obrovský zážitek, protože následovala oboustranná dvouhodinová diskuse. Děti nás zahrnuly dotazy a my jsme se jich potom ptali, co si z toho pamatují. Měli jsme především radost, že z té verze V síti: Za školou si dětské publikum zapamatovalo všechny rady, jak se bezpečně chovat na internetu,“ řekl před časem režisér Klusák.