Festival v Jihlavě uvede snímky o prezidentské kampani a papeži. Vznik státu připomenou filmy o emigrantech

Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě zmapuje v sekci Cizinec hledá byt příběhy lidí, kteří v minulém století opustili Československo. Leitmotivem chystaného 22. ročníku festivalu, který se uskuteční od 25. do 30. října, je paměť. V nabitém programu nabídnou pořadatelé světovou premiéru filmu o předvolební kampani Michala Horáčka, novinku od Wima Wenderse nebo přehlídku dokumentů „českém orientu“, Podkarpatské Rusi. Jihlava 17:42 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Wim Wenders a papež František při natáčení dokumentu Papež František: Muž svého slova | Zdroj: MFDF Jihlava

„Sté výročí Československa oslavíme letos v Jihlavě filmovou sekcí Cizinec hledá byt, která mapuje příběhy Čechoslováků, kteří byli z různých důvodů nuceni v průběhu dvacátého století hledat nový domov,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka o sekci, která dostala své jméno podle románu Egona Hostovského.

„Vybírali jsme takové filmy, které čeští diváci neměli dosud možnost vidět. Obrazy emigrace natočené ve Spojených státech, Francii, Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.“

Na téma stého výročí naváže v sekci Domov přehlídka filmů zachycujících Podkarpatskou Rus v letech 1919 až 1939, kdy byla součástí Československa.

„Oblast byla vnímána jako československý orient. Filmy jsou poetizované, dýchají romantikou a dobrodružstvím. Kopce, hory, nekonečné lesy, dřevěné kostely, hrající si děti, rozesmáté krásky,“ vysvětluje dramaturg sekce Jaroslav Kratochvíl.

V sekci Zvláštní uvedení představí festival dvě velká jména světového filmu. Prvním bude německý režisér Wim Wenders, proslavený snímkem Nebe nad Berlínem. Festival uvede jeho novinku Papež František: Muž svého slova, který je podle ředitelem festivalu prvním filmem, na kterém kdy kterýkoli papež osobně spolupracoval.

„Není to film na zakázku. Mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, a tak jsem dělal přesně to. Chtěl jsem mu dát prostor,“ říká Wenders k dokumentu, který vznikl na popud Vatikánu.

Druhou hvězdou, jíž se bude letošní Jihlava věnovat, bude klasik francouzské nové vlny Jean-Luc Godard, přehlídka uvede jeho zatím poslední film Kniha obrazů. Na festivalu v Cannes za něj dostal poprvé zvláštní Zlatou palmu za novátorství v kinematografii. Film pracuje výhradně s materiály jiných filmařů.

Z jejich obrazů vytvořil esej na téma moderní historie arabského světa, organizovaného násilí i filmu obecně. Godard je také autorem letošní znělky festivalu.

Sekce Svědectví o politice uvede snímek Waldheimův valčík rakouské režisérky Ruth Beckermanové. Film přibližuje krizi, která zasáhla Rakousko v roce 1986 poté, co vyšlo najevo, že jeden z kandidátů na prezidenta, Kurt Waldheim, se v minulosti zapletl s nacismem. Film získal letos v Berlíně ocenění za nejlepší dokument.

Sekce Svědectví o poznání uvede francouzský film V říši dokonalosti. Režisér Julien Faraut v něm nahlíží život a dílo kontroverzního amerického tenisty Johna McEnroea.

Z českých novinek diváci uvidí třeba film Robina Kvapila a Radima Procházky nazvaný Máme na víc. Tématem je předvolební kampaň Michala Horáčka, kterému dělal Kvapil poradce.

„Když děláte prezidentskou kampaň a zároveň jste dokumentarista, nemůžete to nenatočit,“ dodává k filmu Kvapil.

Hosté Inspiračního fóra V rámci přednášek, debat, panelových diskuzí a rozhovorů se mohou návštěvníci festivalu letos setkat například s: novinářem Milanem Fendrychem

matematikem Karlem Janečkem

reportérem Josefem Pazderkou

novinářem Jánem Simkaničem

literárním historikem Martinem C. Putnou

politoložkou Kateřinou Smejkalovou

britským politickým komentátorem Nealem Lawsonem

bývalým pražským korespondentem listu The Economist Jonathanem Ledgardem

rakouským spisovatelem Robertem Misikem

polskou vědkyní Aleksandrou Przegalinskou

francouzským politologem Jacquesem Rupnikem

česko-britským novinářem Johnem Tusou