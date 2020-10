‚Příběh ohromné neschopnosti.‘ Nový snímek viní Trumpovu vládu, že může za smrt desetitisíců lidí

Ve Spojených státech se schyluje k prezidentským volbám. V těch Američané dostanou mimo jiné příležitost zhodnotit, jak si Donald Trump poslední čtyři roky vedl ve svém úřadu. Že se jim ještě možná podaří změnit některým lidem názor, doufají tvůrci nového dokumentárního snímku, který ukazuje, jak se Trumpova administrativa vyrovnala s pandemií koronaviru. Nese příznačně ironický název Totally Under Control (Naprosto pod kontrolou). Washington 7:47 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Máme to naprosto pod kontrolou,“ tvrdil Trump novináři zpravodajské televizní stanice CNBC v rozhovoru odvysílaném 22. ledna, kdy se objevil první případ nákazy novým koronavirem ve státě Washington. „Je to jeden člověk, co přijel z Číny. Máme to pod kontrolou. Bude to v pořádku.“

Nyní, deset měsíců poté, kdy USA podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse vedou s více než 219 tisíci mrtvých žebříček zemí s největším počtem obětí covidu-19, dostávají jeho tehdejší slova až absurdní rozměr. Právě na to vsadila i trojice dokumentaristů, která z nich udělala název svého nového filmu.

„Jeden můj kamarád zemřel na koronavirus, jiný strávil dva týdny na ventilátoru. Další přátelé se zoufale snažili získat pomoc v nemocnicích, kde je odmítali. Nemohli se ani dostat k testům. Napadlo mě, že je tu skutečně hluboký problém v tom, jak vláda na pandemii reaguje,“ popsal deníku The New York Times režisér Alex Gibney, proč se snímek Totally Under Control rozhodl natočit.

Místo turistů armáda, místo pomoci od státu improvizace. Dokumenty ČT ukazují, jak škodila pandemie Číst článek

„Říkal jsem si, že je důležité, aby vznikl film, který by se zaměřil na první dny epidemie, všechny ty týdny a měsíce zpátky, kdy se stále dalo velkému množství bolesti a trápení předejít.“

Trumpova obžaloba

Snímek, který je od 13. října k vidění online, podle zahraničních recenzí předkládá divákům Trumpovu obžalobu, která je navíc rozehraná jako thriller.

„Sestavuje usvědčující, i když neúplnou časovou osu vlády, která se nezvládá poprat se smrtelnou epidemií,“ píše britský The Guardian. „V určitém smyslu jde o hitparádu chyb, kterých se Trumpova administrativa dopustila stran řešení koronavirové krize,“ přidává CNN.

Gibney, který má na svém kontě Oscara za dokument Taxi na temnou stranu z roku 2007 a dva roky starší nominaci za Enron: The Smartest Guys in the Room, spolu s Ophelií Harutyunyanovou a Suzanne Hillingerovou vyzpovídal osobnosti z řad vědců, zdravotníků, ale i vládních představitelů, kteří se na řešení situace přímo podíleli.

Zazní tak například výpověď výrobce roušek Mikea Bowena, který se 13 let neúspěšně snažil přesvědčit federální vládu, aby si udělala zásoby ochranných pomůcek, nebo Ricka Brighta, bývalého ředitele Úřadu pro biomedicínský pokročilý výzkum, který nedávno rezignoval na svou pozici v Národním zdravotním ústavu. Toho dožene k slzám, když se snaží přiblížit, jak těžké je s lidmi v čele země řešit faktický stav situace.

Lidé jsou svědky největšího selhání kteréhokoli prezidenta v dějinách USA, zaznělo v debatě Číst článek

Obzvlášť neuvěřitelné se pak zdá být vyprávění Maxe Kennedyho mladšího, který se podle Guardianu přihlásil do speciálního koronavirového týmu Bílého domu jako dobrovolník, jen aby spolu s dalšími 20letými stážisty zjistil, že mají pro veřejnost sehrát role odborníků.

Místo tečky pozitivní test

Gibney sám nazývá události těch několika měsíců, které se v Totally Under Control smrsknou do dvou hodin, „příběhem ohromné neschopnosti“. Výrazně ho podtrhuje fakt, že se tvůrci rozhodli srovnat situace v USA a v Jižní Koreji, kde na nákazu zemřelo „pouhých“ 450 lidí.

„Jinak by člověk mohl dojít přesvědčení, že něco podobného se prostě stane a nikdo s tím nedokáže nic udělat,“ osvětlil Gibney tento krok deníku New York Times. „A Jižní Korea se svými 51 miliony obyvatel se k tomu zdála být ideální.“

Uvedení snímku pouhých pár týdnů před prezidentskými volbami má podle dokumentaristy svůj důvod. „Spousta lidí měla pocit, že bychom měli shromažďovat důkazy, ale počkat si aspoň rok, a teprve pak vynést historický verdikt. V tomhle případě mi přišlo důležité předložit ten příběh americké veřejnosti hned, když mají před sebou tak zlomové rozhodnutí o budoucnosti země,“ věří.

Finálního střihu se film dočkal teprve na začátku října. Končí tedy ve chvíli, kdy se koronavirovou pandemii stále ještě nepodařilo ve světě zkrotit. „Je to způsob, jak říct, že tady končíme film, ale jeho příběh pokračuje,“ dodává Gibney.

Poslední tečkou za dokumentem s ironickým názvem je tak následující informace: „Den poté, co byl tento snímek dokončen, měl prezident Trump pozitivní test na koronavirus.“