Trumbull, legenda vizuálních efektů, zemřel v 79 letech. Spolupracoval s Kubrickem a Spielbergem

Průkopník práce s vizuálními efekty Douglas Trumbull, který se proslavil mimo jiné svou prací na filmech 2001: Vesmírná odyssea, Blízká setkání třetího druhu a Strom života, zemřel v pondělí ve věku 79 let. Za svůj přínos kinematografii získal několik Oscarů.

Podle deníku The Guardian oznámila jeho smrt Trumbullova dcera Amy, otce označila za „génia a kouzelníka“ a uvedla, že „zemřel v pondělí po „dvouleté bitvě s rakovinou, nádorem mozku a mrtvicí“. Dodala, že spolu se sestrou Andromedou ho viděly v sobotu a mohly mu říct, „jak ho milují a rozloučit se s ním před jeho poslední cestou.“

Díky debutu s filmem To the Moon and Beyond na Světové výstavě v roce 1964 si Trumbulla všiml režisér Stanley Kubrick, spolupracovali spolu na epickém science fiction 2001: Vesmírná odyssea. Spolu s Conem Pendersonem, Tomem Howardem a Wallym Veeversem je Trumbull podepsaný pod vizionářskými efekty v tomto snímku.

Po úspěchu tohoto filmu začala Trumbullova pestrá kariéra, ve které hlavně z počátku dominovalo vymýšlení neotřelých vizuálních sekvencí pro nejvýznamnější snímky doby.

Dystopický fantasy film Saturation 70, na kterém Trumbull pracoval, nebyl nikdy dokončen, ale už o rok později, v roce 1971, zaznamenal značný úspěch díky práci na filmu Michaela Crichtona Kmen Andromeda. Díky tomu mohl následně režírovat i svůj vlastní film Tichý běh, ve kterém se vesmírná loď plná stromů snaží zachránit lesy na planetě Zemi.

Jako režisér neuspěl

I přes finanční neúspěchy Trumbullova režisérského debutu byl v Hollywoodu 70. let žádaný. Steven Spielberg s ním spolupracoval na sci-fi snímku Blízká setkání třetího druhu, za speciální efekty v tomto filmu byl pak Trumbull nominován na prvního Oscara. Jako další snímek zachycující vesmírná dobrodružství využili jeho umu tvůrci Star Treku z roku 1980. Do natáčení snímku vstoupil Trumbull poté, co předchozí tým nedokázal naplnit vizi autorů.

Navzdory nechuti pracovat s novými režiséry přijal Douglas Trumbull nabídku Ridleyho Scotta zajišťovat vizuální efekty pro film Blade Runner, mimo jiné proto, že ve filmu nebyly žádné vesmírné lodě. V polovině produkce tohoto filmu však svou pozici opustil a místo toho začal pracovat na dalším vlastním projektu Brainstorm.

Sci-fi thriller o vynálezu zařízení, které umožňuje lidem prožívat emoce ostatních, se stal nechvalně známý potom, co herečka Natalie Woodová zemřela v průběhu natáčení za podezřelých okolností. Trumbull film i přes komplikace dokončil, ale nakonec se jednalo o kasovní propadák.

Po neúspěchu svého druhého snímku se Trumbull distancoval od Hollywoodu a věnoval se rozvoji filmové techniky, pracoval na novém filmovém formátu ShowScan. Tuto novinku pak využívaly hlavně zábavní parky a podobné atrakce a v roce 1993 za ní Trumbull získal cenu Akademie za vědecký a technický přínos. Nějaký čas pracoval také na projektu Imax.

Trumbull se následně vrátil zpět k práci na filmové tvorbě, spolupracoval s Terrencem Malickem na filmu Strom života, oceněném Zlatou palmou. Stále ho ale lákala i technická stránka filmového světa, pracoval na vyvíjení nových filmových formátů včetně systému Magicam. V roce 2012 získal čestného Oscara za technologický přínos filmovému průmyslu.