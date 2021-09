Začíná druhý díl zlínského filmového festivalu. Zahájí ho animovaný snímek Myši patří do nebe

Je nejstarší a teď i největší filmovou přehlídkou pro děti a mládež. Zlínský festival letos ročník rozdělili pořadatelé na dva díly. Po prvním, který byl na jaře, ve čtvrtek začíná jeho pokračování. To nabídne rozhovory se zahraničními hosty nebo nové české snímky - třeba Myši patří do nebe. Zlín 11:22 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival zahájí animovaný snímek Myši patří do nebe, který byl uvedený už na zahraničních přehlídkách. | Zdroj: Anifilm

Zrodila se hvězda, Harry Potter nebo Gran Torino. To jsou některé ze snímků, na kterých spolupracoval producent Bill Gerber. Americký filmař teď přijede na 61. ročník zlínského filmového festivalu, kde se s fanoušky podělí také o své zkušenosti s hollywoodskou produkcí.

Romantické drama Zrodila se hvězda, s Lady Gaga a Bradley Cooperem v hlavní roli, mělo velký ohlas u diváků i kritiků. Producent Bill Gerber pak se svým štábem dostal i nominaci na Oscara za nejlepší film. Před nedávnem ale už jednu nominaci americký producent proměnil. A to s dokumentárním seriálem Jak se jmenuji: Muhammed Ali, za který dostal cenu Emmy.

Na festival zavítají ale i čeští hosté - mezi nimi například Anna Geislerová, která odhalí na zlínském chodníku slávy černobílou hvězdu se svým jménem.

„Já do Zlína jezdím pravidelně, my jsme jako celá rodina velcí milovníci zlínského festivalu. Z toho programu se mi strašně líbí ta literatura - spojení filmu a literatury je důležitá věc, u které si děti možná i uvědomí, že napíšou třeba komiks a může z toho být film,“ řekla Radiožurnálu Geislerová.

Před Velkým kinem se dostane stejné pocty v podobě hvězdy i herečce Kláře Issové, která byla už dříve na filmové přehlídce také jako porotkyně.

„Ten festival mám ráda právě proto, že nabízí obrovskou pestrost filmů. A není to vždycky jenom ve smyslu dětské tvorby jako něčeho líbivého a pohádkového. Probírá se tam i spousta vážných témat, které ty děti dneska taky řeší,“ popsala Issová.

Povedený první díl festivalu

Pořadatelé promítali dětské filmy už na jaře v první části programu. Ta se podle umělecké ředitelky Markéty Pášmové vydařila.

„Ten první díl předčil naše očekávání. Protože se konal na konci května v našem tradičním termínu a my jsme si řekli, že nemůžeme zahálet a musíme něco pro naše věrné fanoušky udělat. Měli jsme několik celovečerních filmů v onlinu, měli jsme skvělé pořady České televize, které se týkaly tématu literatura ve filmu,“ popsala Pašmová první část festivalu.

„Musím říct, že ta návštěvnost byla opravdu velká. Překvapivé taky bylo, že řada mimo-zlínských škol se zúčastnila a dívala se na naše filmy. My jsme k nim měli připravené speciální didaktické úvody a materiály,“ dodala umělecká ředitelka.

Festival zahájí animovaný snímek Myši patří do nebe, který byl uvedený už na zahraničních přehlídkách. Podobně jako další soutěžní snímky přibližuje mladým divákům i vážná témata.

„Velmi hezky je tam zpracované téma smrti. To je film, který je určený dětem dejme tomu od osmi let. Potom jsou to klasická témata vztahů v rodině, mezi přáteli a tak dále. Myslím si, že se to trochu posunulo - dřív se hodně ve filmech řešili zaneprázdněni rodiče, kteří nemají čas na své děti - teď se hodně řeší třeba vztahy mezi vrstevníky,“ vysvětlila Pašmová.

Na druhý díl 61. ročníku Zlín Film Festivalu dorazí také mladé herecké hvězdy Veronika Divišová a Oskar Hes. Na slavnostním zakončení 15. září pak převezme herec Ondřej Vetchý cenu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.