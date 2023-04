Žena na útěku, žena z plastu. Rovnou dva snímky z FAMU budou soutěžit v Cannes

Electra, nový film oceňované animátorky Darii Kashcheevy, a krátkometrážní drama Osmý den režiséra Petra Pylypčuka se ve světové premiéře představí v Cannes. Organizátoři prestižní francouzské přehlídky to oznámili v úterý večer. Kashcheeva i Pylypčuk jsou absolventy pražské Filmové akademie múzických umění (FAMU), oba filmy uvede studentská soutěžní sekce La Cinef. Letošní ročník festivalu v Cannes se koná od 16. do 27. května. Praha/Cannes 20:29 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku Electra | Zdroj: FAMU, MAUR film

Dlouho očekávaná druhotina režisérky Darii Kashcheevy vypráví o oslavě desátých narozenin – a s nimi spojených traumatech jedné mladé ženy. Inspiraci přitom nachází v příběhu stejnojmenné postavy z řecké mytologie.

„Důležitým tématem celého filmu jsou niterné prožitky hlavní postavy, vnímání svého těla a sexualita,“ popisuje Kashcheeva, které bakalářská loutková animace Dcera vynesla v roce 2019 studentského Oscara a nominací v hlavním klání Cen Akademie.

„Výběrem animační techniky jsem se snažila, aby se divák mohl co nejvíce ztotožnit s hlavní postavou a jejími pocity. Pro vytvoření surrealistického světa fantazie se technika pixilace, neboli animace lidského těla, velice hodí svým zvláštním trhaným a snovým pohybem.“

Zuzana Částková ve snímku Electra | Zdroj: FAMU, MAUR film

Neobvyklých 26 minut dlouhý animovaný film vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci a vedle obživlých prsatých panenek se v něm objeví i herci Zuzana Částková, Marie Verner, Zuzana Stivínová nebo Robert Jašków.

Festivalová premiéra Electry se odehraje v květnu v Cannes. Hned v červnu se pak snímek objeví v hlavní soutěži krátkých filmů nejvýznamnější světové přehlídky animovaných filmů v Annecy, a to po boku dalších dvou animovaných kraťasů z FAMU: Deniska umřela v režii Philippa Kastnera a Carp Xmass od Anny Heribanové.

„A co budeme dělat, až budeme ve městě?“ ptá se chlapec dívky. „Co chceme,“ odpovídá mu odhodlaně.

Hrdiny 20minutového, lehkým světlem prostoupeného snímku Petra Pylypčuka jsou Anna a Josef (neherci Caroline Barnard a Jan Pokorný), kteří se rozhodnou společně uniknout z prostředí striktní náboženské sekty.

„Je to výpověď o střetu svobodné vůle a ideologické indoktrinace, které jsou vystaveny děti vyrůstající v tomto toxickém a patriarchálním prostředí,“ vysvětluje režisér, který se v příběhu zabývajícím se tématy, jako je domácí násilí a pokřivené vnímání sexuality a mezilidských vztahů, inspiroval osobní zkušeností.

Caroline Barnard v hlavní roli snímku Osmý den | Zdroj: FAMU

Oba snímky vznikly za podpory Státního fondu kinematografie. Ten na Electru přispěl necelými čtyřmi miliony korun a na Osmý den 440 tisíci korun.

„Jsem hrdá, že nás na nejprestižnějším světovém festivalu budou reprezentovat tyto stylově i obsahově jedinečné filmy a rovněž výrazný projekt ve vývoji. Mám radost především za studující, kteří takto získávají možnost různorodé zpětné vazby ze strany světové filmové obce a že celý svět může vidět, jak výjimečná je tvorba FAMU,“ říká děkanka FAMU Andrea Slováková, která současnou generaci absolventů nazývá „obzvláště silnou“.

Sekce La Cinef letos nabídne 14 krátkých filmů – 12 hraných a dva animované. Porota v čele s maďarskou filmařkou Ildikó Enyedi rozdá celkem tři ceny. Vítězové budou oznámeni během ceremoniálu 25. května.

Po Bábě

Jen v uplynulých čtyřech letech byly do sekce Cinéfondation, jak se soutěž La Cinef dříve jmenovala, za FAMU vybrány snímky Rudé boty animátorky Anny Podskalské a Sto dvacet osm tisíc Ondřeje Erbana. V roce 2009 sekci vyhrála Bába Zuzany Kirchnerové. Byl to vůbec první český hraný film, který se do Cinéfondation nominoval.

Součástí první ceny je vedle finanční odměny i příslib uvedení celovečerního hraného debutu vítězky na canneském festivalu. Tím by pro Kirchnerovou mělo být připravované road movie Karavan s Aňou Geislerovou v hlavní roli.

FAMU letos v Cannes představí také jeden nesoutěžní snímek v rámci konzultačně laděného programu Cannes Focus Script pro projekty ve vývoji. Autorem Gone je polský režisér Piotr Jasiński ze zahraniční katedry FAMU International.