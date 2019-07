Křenková o Amerikánce: V dobrém textu najdete s každou reprízou něco, co vámi rezonuje

Eliška Křenková vystudovala na DAMU obor alternativní divadlo, což jí na rozdíl od činohry přineslo širší okruh dovedností.

„Naučili jsme se hrát s marionetami a maňásky, měli jsme činohru, zpěv, hodně pohybu, tanec… Člověk si pak může vybrat, co ho baví a čemu se chce věnovat,“ říká ve vysílání Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dalším karlovarským hostem Jana Pokorného byla herečka Eliška Křenková. Jak se liší hraní ve filmu od divadelního? Poslechněte si rozhovor

Představení Amerikánka má ráda mimo jiné proto, že text inscenace považuje za skvělý.

„Je sugestivní a dobrej, takže se to hraje samo. Proto pro mě nebylo těžké vstoupit do postavy, od začátku se mě to dotýkalo, takže si to od začátku užívám.“ Dobrý divadelní text se podle ní pozná podle toho, že herec s každou reprízou najde něco, co s ním v tu chvíli rezonuje. „Pokaždé si z představení odnáším něco, co je pro mě nové.“

Nezapomenutelný potlesk

Inscenace je pro ni důležitá i v osobní rovině. Vůbec poprvé totiž hraje s dlouholetou kamarádkou Terezou Voříškovou.

„Ta inscenace je těžká. Nikdy nezapomenu na potlesk po premiéře, kdy jsme byly pod hrozným tlakem. To, že jsme to zvládly a dostaly ovace, že jsme tam my dvě stály před čtyři sta lidmi a držely se za ruce… To je pro mě strašně krásný,“ vzpomíná.

Eliška hraje také v novém snímku Michala Hogenauera Tiché doteky. „Je to zajímavý film s vážným tématem manipulace. Mladá au-pair se dostane do bohaté rodiny, která je součástí sekty, aniž by o tom věděla.“

Životní zlom nastal při natáčení filmu Rafťáci. Díky němu zjistila, že ji baví hrát, a dala přednost herectví před tancem.