Svatba z roku 1948 i berlínská olympiáda. Režisér Ondříček dokončuje film o životě manželů Zátopkových

Z kostela na Strossmayerově náměstí v Praze právě vychází hlavní hrdinové hraného filmu. Svatebčané na ně pod schodištěm hází hrsti rýže a líbají je na tváře. V zelené uniformě, s odstátými uši a vyholeným čelem se do roku 1948 vrátil v roli legendárního běžce Václav Neužil.

„Imitujeme tady na štrosmajeráku v Praze Holešovicích Uherské Hradiště, kde se jejich skutečná svatba konala,“ vysvětluje scénu Neužil. Kostel je prý pro film vyhovující, i když jeho volba Neužila nejprve překvapila.

Ty nejtěžší sportovní výkony má představitel Emila Zátopka již prakticky za sebou. „Víceméně veškeré běžecké důležité scény filmu jsme už natočili. V Brně Lužánkách jsme točili Londýn ’48 i Helsinky ’52, točili jsme tam i maraton,“ vzpomíná Neužil.

Hod oštěpem

Olympijskou oštěpařku Danu Zátopkovou ztvární Marta Issová. Natáčení hodů s oštěpem ji bavilo více než svatební slavnost, říká herečka v bílých šatech se závojem.

Václav Neužil ml., který si zahraje Emila Zátopka, v maskérně. | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsme točili ty sportovní věci tak ta atmosféra na mě velice sedla a dopadla. Ale dneska jsme pořád dokola vyhazovali rýži z hlavy, tak už mě to tak trochu opustilo,“ směje se Issová. „Ale mě to bavilo, jsem ráda, že mi takhle díky filmu Zátopek přišel oštěp do života a s ním i celá parta lidí, kteří mi s tím pomáhali,“ pochvaluje si.

Přestože se herečka do budoucna věnovat hodu oštěpem nechce, vidí v ní devadesátisedmiletá Dana Zátopková sportovní talent.

„Když jsem teď byla Daně Zátopkové popřát k narozeninám, tak mi říkala, že mě nominuje na místo své čestné náhradnice. To je velký závazek. Myslím si, že hody oštěpem budu sledovat do konce života a že budu za Bárou a naším společným trenérem Rudou Černým občas chodit, protože se mi bude stýskat,“ dodává Martha Issová, který trénovala společně s týměm oštěpařky Barbory Špotákovou.

Originální svatební oznámení

Podle režiséra Davida Ondříčka bylo velmi náročné připravit stadion v brněnských Lužánkách, tak aby zapadl do doby 40 a 50 let.

„To byl vlastně největší oříšek celého filmu, jsem strašně rád, že to máme za sebou. Točili jsme tam stadion v Berlíně, Helsinkách a vlastně i v Londýně, za několik miliónů korun jsme upravovali plochu. Jsem zvědavý, jak to dopadlo a až se na to podívám ve střižně,“ těší se Ondříček.

Hudbu zpracovává dvojice Beata Hlavenková, která Ondříčkovi dělala hudbu i k filmu Dukla 61 a Jan P. Muchow, dlouholetý Ondříčkův spolupracovník. „Občas mi něco pošlou,“ přiznává režisér, že část hudební produkce již slyšel.

Z velkých scén zbývá natočit např. v Letenských sadech svatební hostinu. „Snažíme se vycházet z dobových reálií a konkrétních fotografií. Máme i pomůcky přímo od kamarádů Zátopkových,“ říká Ondříček. „Takže například Martha, když teď vycházela z kostela, tak měla v obálce originál svatebního oznámení z roku 1948 od jedné kamarádky Dany Zátopkové, aby se jí lépe hrálo,“ popisuje.

Filmaři plánují dotočit film v polovině prosince. Snímek chce pak mít režisér hotový před letní olympiádou v Tokyu, která bude příští rok v červenci.